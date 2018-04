Scuola : 2 mila maestre fuori graduatorie : ANSA, - ROMA, 21 APR - Duemila maestre diplomate sono state subito escluse dalle graduatorie per il ruolo e altre 10-15 mila rischiano di fare la stessa fine: il parere dell'Avvocatura dello Stato, ...

Pasticcio “Buona Scuola” - possibilità di ruolo solo per le maestre laureate : 2mila subito escluse : Pasticcio “Buona Scuola”, possibilità di ruolo solo per le maestre laureate: 2mila subito escluse Era atteso da mesi il parere dell’Avvocatura di Stato sulla sentenza del Consiglio di Stato dopo il ricorso degli insegnanti, che ora, come denuncia FdI, “dovranno tornare precari” Continua a leggere

Milan - inaugurata nuova Scuola calcio a Riad : iscrizioni aperte : Milan scuola calcio Riad. Dopo il successo dell’inaugurazione della scuola calcio Milan a Dammam, che a pochi mesi dalla sua apertura ha già coinvolto più di 100 bambini, il Club rossonero ha ampliato la propria rete in Arabia Saudita con una nuova Accademia nella capitale Riad. La collaborazione tra il club di via Aldo Rossi […] L'articolo Milan, inaugurata nuova scuola calcio a Riad: iscrizioni aperte è stato realizzato da calcio e ...

Scuola - oltre 250mila studenti hanno disturbi dell'apprendimento - : Secondo i dati diffusi dal Ministero, relativi all'anno scolastico 2016-17, il 2,9% degli alunni in ogni ordine di grado presenta DSA. Il più diffuso è la dislessia, seguono disortografia, discalculia ...

Scuola - oltre 250mila studenti hanno disturbi dell’apprendimento : Scuola, oltre 250mila studenti hanno disturbi dell’apprendimento Secondo i dati diffusi dal Ministero, relativi all’anno scolastico 2016-17, il 2,9% degli alunni in ogni ordine di grado presenta DSA. Il più diffuso è la dislessia, seguono disortografia, discalculia e disgrafia. Percentuali più alte in Liguria, in coda la ...

Scuola - Miur : 254mila studenti con disturbi dell’apprendimento : Sono complessivamente 254.614 le alunne e gli alunni delle scuole italiane di ogni ordine e grado con disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), pari al 2,9% del totale della popolazione studentesca dell’anno scolastico 2016-2017. E’ quanto emerge dalla pubblicazione dedicata agli “Alunni con disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) nell’a.s. 2016/2017”, pubblicata sul sito del Miur e curata ...

Tim : fa tappa a Milano il progetto di Alternanza Scuola Lavoro : Milano, 16 apr. (AdnKronos) – Fa tappa a Milano il progetto Alternanza Scuola-Lavoro di Tim. Per cinque giorni l’azienda apre le porte della Tim Academy di via Magolfa agli studenti del quarto anno dell’Itis Torricelli, dell’Itis Cannizzaro, del Liceo Carducci e del Liceo Classico Beccaria che saranno protagonisti di sessioni formative sulle nuove competenze digitali. Per Tim l’iniziativa ha il duplice obiettivo di ...

Milano - vermi nella marmellata a Scuola/ Codacons - esposto in Procura : “Non è un caso isolato” : Milano, vermi nella marmellata a scuola. Codacons, esposto in Procura: “Non è un caso isolato”. Le ultime notizie dopo l'ammissione di Milano Ristorazione in un comunicato(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 15:26:00 GMT)

Milano - vermi nei pasti dei bambini a Scuola : le foto : vermi nei pasti dei bimbi. Milano batte Treviglio 2-1. Inizia così il post dell'associazione 'Pranzo da casa' che denuncia su Facebook nuovi casi di cibi avariati nelle mense scolastiche milanesi. ...

Futuro nero per la Scuola : nel 2028 perso un milione di alunni e 55mila prof in meno : Un milione di alunni in meno e oltre 50mila cattedre perse. E' questo lo scenario apocalittico per la scuola italiana che esce dai dati Istat analizzati dalla Fondazione Agnelli. Secondo le stime, il 1...

Scuola - nei prossimi 10 anni un milione di studenti in meno | A rischio 55mila cattedre : Scuola, nei prossimi 10 anni un milione di studenti in meno | A rischio 55mila cattedre È lo scenario che prospettano per la Scuola italiana le elaborazioni della Fondazione Agnelli, a partire dai dati Istat sull’evoluzione demografica Continua a leggere