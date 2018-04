Scende dal treno e scorda lo zaino con 1 chilo di droga | si rivolge alla Polfer

Deejay Chiama Italia - a Linus Scende il sangue dal naso a pochi attimi dalla diretta (Video) : Piccolo inconveniente per Linus nella puntata del 16 aprile 2018 di Deejay Chiama Italia. A pochi minuti dalla partenza della diretta radiofonica (e televisiva), infatti, allo speaker è iniziato ad uscire il sangue dal naso. Non un piccolo caso risolvibile in pochi secondi, ma qualcosa di ben più fastidioso, dal momento che Linus ha dovuto abbandonare lo studio per correre ai ripari. Deejay Chiama ...

Aiuto - mi si è ristretta la Plymouth! Il “gigante” Scende dall’auto tra lo stupore degli appassionati : Stati Uniti, durante i raduni automobilistici tra auto da favola e stravaganze motorizzate è possibile vedere di tutto, ma forse non tutti si aspettavano la versione miniaturizzata di una Plymouth Superbird del 1970. La vettura originale fu progettata a suo tempo per le gare automobilistiche Nascar, ma anche la sua copia pare non sfigurare, destando l’interesse dei curiosi. Una volta raggiunto il parcheggio lo stupore dei presenti raggiunge il ...

“La corsa in ospedale…”. Il dramma segreto di Claudio Amendola : “Quei dolori…” L’amatissimo attore ha sentito l’esigenza di confessare l’orrore che ha vissuto. I fan - che non sospettavano nulla - sono rimasti impietriti mentre lui Scendeva nei dettagli : “A settembre ho avuto un piccolo infarto, di quelli che è meglio correre all’ospedale”, parole che mettono addosso un’ansia tremenda. A parlare è il noto e amatissimo attore italiano che si è confessato nel salotto di Silvia Toffanin. La puntata di Verissimo in cui ha confessato quel problema di salute è quella che andrà in onda sabato 7 aprile. Lui, romano doc, non aveva mai detto nulla ma, a Verissimo, ha deciso di parlare apertamente di ciò ...

Pasquetta folle in stazione : Scende dal treno e terrorizza tutti col machete : Pasquetta folle in stazione a Busto Arsizio dove un ventenne nigeriano è stato fermato dalla polizia dopo aver seminato il panico tra i passanti. Come...

Arti marziali - il diScendente di Ip Man umiliato dal lottatore di MMA. Dibattito in rete : tecniche tradizioni superate? : A Chengde, nella provincia cinese di Hebei, il trentanovenne lottatore professionista di MMA Xu Xiaodong sfida il ventenne Ding Hao, maestro di Wing Chun, nello show dal vivo “City Fighting”. Ding Hao dichiara di essere un discendente di quarta generazione del grande maestro di Kung Fu Ip Man, insegnante e mentore dello stesso Bruce Lee. Ma nonostante il blasone, il maestro Hao si fa strapazzare dal campione di Arti marziali miste (MMA, ...

Bari - minaccia di buttarsi dal traliccio : disoccupato 27enne convinto a Scendere : Un uomo di 27 anni, disoccupato, si è arrampicato questa mattina su un traliccio nei pressi della stazione della metro in zona 'Cecilia', al confine tra i Comuni di Bari e Modugno. Alla base del gesto,...

Oroscopo : classifica settimanale Paolo Fox/ Dal 19 al 25 marzo : chi sale e chi Scende? I segni al top : Oroscopo di Paolo Fox, classifica settimanale dal 19 al 25 marzo 2018: cosa prevedono le stelle? Settimana al flop per Cancro, Bilancia. Vergine, Acquario, Pesci sul piede di guerra(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 07:32:00 GMT)

Scende dall'auto dopo l'incidente : travolto e ucciso in autostrada : E' sceso dalla sua auto dopo un tamponamento per posizionare il triangolo ed è stato travolto da due auto in transito sull'autostrada A4. Un impatto tremendo, poi la violenta caduta sull'asfalto. E' morto...

INCIDENTE STRADALE/ Brescia - Scende dalla macchina dopo tamponamento e viene falciato : INCIDENTE STRADALE, oggi 13 marzo 2018: a Brescia un uomo di 49 anni è sceso dalla propria macchina dopo un lieve tamponamento ma è stato falciato da due auto in successione.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:19:00 GMT)

Brescia - Scende dall'auto sull'autostrada : travolto e ucciso : Un automobilista è morto in serata lungo l'autostrada A4 nel Bresciano, in direzione di Venezia, tra lo svincolo per la Brebemi e il casello di Brescia ovest. Pare che l'uomo sia stato travolto da una ...

Oroscopo classifica settimanale Paolo Fox/ Dal 12-18 marzo : chi sale e chi Scende? I segni al top : Oroscopo di Paolo Fox, la classifica settimanale dal 12 al 18 marzo 2018: cosa prevedono le stelle? Settimana al top per Leone, Ariete, Scorpione e Sagittario.(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 07:31:00 GMT)

Scende dall'auto per soccorrere un capriolo : è gravissimo. Investito anche l'amico : Arezzo, 10 marzo 2018 - Rischia la vita per un capriolo. Lo vede ferito lungo la strada, alle Ville di Monterchi: si ferma insieme all'amico per soccorrerlo o per vedere in che condizioni fosse. Un'...

Viaggia senza biglietto e si rifiuta di Scendere dall'autobus : denunciato : BRINDISI - Viaggiava senza biglietto su un autobus extraurbano della Stp e si è opposto alla richiesta del controllore di scendere dal veicolo. Un nigeriano di 33 anni senza fissa dimora, V.O., è ...

'Non devi pulirmi il vetro'. Scende dalla Porsche con l'ascia di 30 centimetri : ROMA - Un episodio che ha dell'incredibile è avvenuto in una strada di Roma. Un automobilista è sceso dall'auto brandendo un'ascia contro un lavavetri . Perché? Semplicemente - come scrive il ...