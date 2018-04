Scegliere Macron non è la strada per costruire un nuovo centrosinistra

huffingtonpost

: @marcuspascal1 @colvieux @paoladelusa @Wu_Ming_Foundt Non è che se mi metto contro una merda io sarò puro come un g… - PellicanoCalvo : @marcuspascal1 @colvieux @paoladelusa @Wu_Ming_Foundt Non è che se mi metto contro una merda io sarò puro come un g… - alesiro : Parola di Macron e Trumo vs parola di un franscano e del vescovo di Aleppo... difficile scegliere... - OpenGDB : #SaveUE #Juncker bacchetta #Macron sulle divisioni in Europa 'L'#UE non è un club Francia e Germania'; Macron, il p… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Ho letto Andrea Orlando sull'Huffington post, il suo mi pare un ragionamento serio e da non fare cadere. Il 4 marzo ha chiuso una fase storica che ha segnato la sconfitta del, della sinistra riformista e della sinistra radicale; di qui occorre partire.E' più che maturo il tempo di un confronto vero e di scelte nette e radicali. Ilcome lo abbiamo conosciuto non c'è più, la vocazione maggioritaria si è dimostrata un'illusione e l'idea di temperare il neoliberismo un fallimento. L'ipotesi di riaggregare una nuova forza neocentrista d'ispirazioneiana è contemporaneamente sbagliata e irrealista. Mi chiedo: può coesistere questa ipotesi (a mio parere in campo) con la necessità diuna vera alternativa e di rispondere a chi oggi si sente escluso e non rappresentato dalla sinistra?Per me no. Occorre ...