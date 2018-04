Sassuolo | Politano | ' Non siamo ancora salvi | ora testa al Crotone'

Serie A - Sassuolo-Fiorentina 1-0 : Politano-gol - Iachini a un passo dalla salvezza : REGGIO EMILIA - Seconda vittoria di fila e salvezza ipotecata. Il Sassuolo batte la Fiorentina 1-0 e rovina i piani europei di Pioli, che dopo il ko con la Lazio incassa un'altra pesante sconfitta. I ...

Sassuolo Fiorentina 1-0 - gol e highlights : decide Politano. Iachini vede la salvezza : Sassuolo-Fiorentina 1-0 41' Politano TABELLINO: Sassuolo , 3-5-2, : Consigli; Lemos , 76' Dell'Orco, , Acerbi, Peluso; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Duncan, Rogerio; Berardi , 64' Ragusa, , ...

Sassuolo-Benevento 2-2. Diabaté e Politano - che doppiette : Primo punto in trasferta per il Benevento, punticino per il Sassuolo impegnato nella corsa salvezza. Finisce 2-2 Sassuolo-Benevento, con due doppiette: quella di Diabaté , al 22' e al 28' s.t., , ...

Milan-Sassuolo 1-1 : Kalinic risponde a Politano - Gattuso frena ancora : A San Siro finisce in pareggio con il Sassuolo che si conferma bestia , rosso, nera. Il Milan vede ridurre le speranze Champions, prima drasticamente , sul gol di Politano, e poi di nuovo riaccese nel ...

Milan - che chance sprecata! Solo 1-1 contro il Sassuolo - a Politano risponde Kalinic : tra poco il report completo... Cronaca Milan subito vicino al gol, ma Kessié spreca malamanete sulla linea di porta deviando con il petto, con Consigli che riesce ad intervenire. Ci prova anche Çalhanoglu , ma il suo destro da ...

