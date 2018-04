SANTA MARIA CAPUA VETERE - L' ospedale Melorio al collasso | Mariagabriella Santillo

Netflix - Rimetti a noi i nostri debiti - con Marco Giallini e Claudio SANTAmaria : “Se vuoi essere universale parla del tuo quartiere” è la convinzione di Antonio Morabito, regista di Rimetti a noi i nostri debiti il primo film originale Netflix italiano, disponibile dal 4 maggio in 190 paesi e 22 lingue diverse. Il film, interpretato da Claudio Santamaria e Marco Giallini, è una produzione LA LUNA, LOTUS PRODUCTION una società di Leone Film Group con RAI CINEMA. “Personaggi simili ci sono sempre stati sotto ...

Netflix - Rimetti a noi i nostri debiti - con Marco Giallini e Claudio SANTAmaria : “Se vuoi essere universale parla del tuo quartiere” è la convinzione di Antonio Morabito, regista di Rimetti a noi i nostri debiti il primo film originale Netflix italiano, disponibile dal 4 maggio in 190 paesi e 22 lingue diverse. Il film, interpretato da Claudio Santamaria e Marco Giallini, è una produzione LA LUNA, LOTUS PRODUCTION una società di Leone Film Group con RAI CINEMA. “Personaggi simili ci sono sempre stati sotto ...

Claudio SANTAmaria : "Francesca Barra? La sua purezza e onestà affossata dall'invidia degli italiani" : "Francesca ha lottato fino in fondo per amore della sua terra. È stato faticoso il dopo: le offese, le accuse, gli articoli pieni di menzogne". Claudio Santamaria, intervistato da Vanity Fair, torna a parlare della compagna Francesca Barra, candidata alle scorse elezioni tra le fila del Pd a Matera. L'attore è stato al suo fianco, sostenendola anche politicamente e difendendola dagli attacchi.Si legge su Vanity Fair:È ...

Corti d'Argento - SANTAmaria c'è : Nastro d'Argento speciale a Claudio Santamaria per il miglior esordio alla regia, con The Millionairs il cortometraggio prodotto da Gabriele Mainetti con il sostegno Lu.Ca, l'accordo tra Lucania e ...

AL GARIBALDI - Rassegna Teatro Amatoriale Città di SANTA MARIA Capua Vetere : venerdì 20 aprile in scena la compagnia "Lassastà" : ... affetto da una misteriosa malattia, il poetico Ugo, impotente dinanzi alla cruda realtà della chiusura della sua storica libreria, Saverio, sempre insoddisfatto e polemico con tutto il mondo che lo ...

Roma. Furto nella Chiesa SANTA MARIA in Vallicella : denunciato restauratore : Brillante operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale. I militari

Freaks Out - iniziate le riprese dell’opera seconda di Mainetti : nel cast ancora Claudio SANTAmaria : Lo chiamavano… Gabriele Mainetti. Sono iniziate le riprese di Freaks Out, l’attesa opera seconda del regista de Lo chiamavano Jeeg Robot. Ad annunciarlo è la fedele e lungimirante Lucky Red con un comunicato ultrapop a vocazione hollywoodiana. “Il cielo azzurro solcato da una nuvola di fumo nero. La macchina da presa lentamente scivola verso il basso. Il fumo diventa sempre più denso e scuro. Quando la nebbia si dirada ecco apparire…”, recita ...

Terremoto Centro Italia : a Muccia crolla il campanile del ‘500 di SANTA MARIA di Varano : La Chiesa di Santa Maria di Varano, a Muccia, il cui campanile di stampo cinquecentesco è crollato in seguito alle forti scosse di Terremoto che hanno coinvolto il Centro Italia, è un piccolo bene monumentale di "matrice battesimale" eretto per devozione nel primo quarto del XVI secolo. Al suo interno l'affresco della Madonna con bambino che intitola il piccolo ma prezioso monumento.Continua a leggere