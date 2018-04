Sanità | medici Palermo | carneficina incontrollata | subito risposte

Sanità : Musumeci e Razza in piazza insieme a medici - 'stop violenza' : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - Ci sono anche il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e gli assessori regionali alla Salute, Ruggero Razza, e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, al sit-in organizzato a piazza Politeama a Palermo dall'Ordine dei medici per manifestare pacifi

Sanità : Musumeci e Razza in piazza insieme a medici - ‘stop violenza’ : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – Ci sono anche il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, e gli assessori regionali alla Salute, Ruggero Razza, e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, al sit-in organizzato a piazza Politeama a Palermo dall’Ordine dei medici per manifestare pacificamente contro ogni forma di aggressione, a partire dalle violenze che si consumano ogni giorno negli ospedali e nei luoghi di prima ...

Sanità - telemedicina per i reni : arriva la video dialisi : In epoca di assistenti virtuali, di Internet of things e di informazioni che viaggiano alla velocità della luce collegando persone lontane chilometri, anche le ‘macchine’ per la dialisi diventano intelligenti. Complice l’evoluzione della telemedicina, che rende sempre più agevole la gestione dei pazienti a domicilio: si spostano dati, tenendo ferme le persone. E’ il principio su cui poggia oggi la dialisi peritoneale. ...

Sanità : 3mila aggressioni a medici in un anno : Un'emergenza segnalata dalla Fiaso, Federazione di Asl e Ospedali. Il sindacato denuncia uno stato di malessere da parte di familiari e pazienti che rivolgono rabbia e frustrazione contro il personale ...

MILANO - TANGENTI Sanità : ARRESTI OSPEDALI PINI E GALEAZZI/ Regali Vuitton ai medici e l'effetto 'Domino' : TANGENTI SANITÀ MILANO, ARRESTI negli OSPEDALI PINI e GALEAZZI: 4 primari e due imprenditori in manette. Regali Vuitton, assunzioni e mazzette.

Tangenti nella Sanità - la Regione Liguria mette sotto osservazione medici e dirigenti : Dalle verifiche sul patrimonio alle partecipazioni societarie, ai controlli incrociati sul tenore di vita dei coniugi. Ma non solo: la novità, è il modulo per i segnalatori di condotte illecite

Tangenti nella Sanità lombarda - sei arresti : coinvolti anche medici e primari : Quattro primari di ospedali milanesi (due del Galeazzi e altri due del Pini) e un direttore sanitario agli arresti domiciliari, un altro imprenditore del settore delle forniture mediche finito in carcere. E’ il bilancio del blitz condotto dal...

Sanità - neonato muore a Palermo : il padre aggredisce i medici : “L’escalation di aggressioni ai medici e agli operatori degli ospedali non e’ piu’ una questione di singoli e sporadici casi, ma sta assumendo sempre piu’ i contorni di un fenomeno che non e’ piu’ tollerabile, perche’ oltre a minacciare il lavoro di tanti professionisti, rischia di inficiare il diritto alla salute di tutti”. Lo dice Giovanni Migliore, direttore generale dell’Aorn ...

Sanità - Fnomceo : medici a scuola di autodifesa : Roma, 5 apr. , askanews, Quali sono i segnali che preannunciano un'escalation di violenza? E come disinnescare la rabbia dell'interlocutore prima che sfoci in un'aggressione fisica? Che cosa si ...

Sanità : 32 medici “e mezzo” in Parlamento - la metà è M5S : Al via la XVIII Legislatura con un nutrito plotone di camici bianchi che siedono tra i banchi di Camera e Senato. In totale i medici parlamentari sono 32 ‘e mezzo’, visto che c’è anche una studentessa in medicina ancora non laureata, un numero uguale a quello della precedente Legislatura. L’età media è di 52 anni, con una leggera prevalenza dei dottori rispetto alla dottoresse. La maggior parte è stata eletta in Sicilia, ...

Sanità : welfare e telemedicina - in Sicilia finanziati sette progetti per oltre 2 - 5 mln : Palermo, 20 mar. (AdnKronos) - Via libera dell'assessorato della Regione Siciliana alla Salute a sette progetti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi sociosanitari, di assistenza primaria, welfare e telemedicina, nell'ambito delle attività per la non istituzionalizzazione della cura