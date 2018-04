Sanità | in Italia 1 donna su 3 vittima di violenza

Allarme sanitario : salame ritirato dai supermercati italiani - provoca meningite Video : I test italiani sui prodotti agroalimentari sono tra i più severi che esistano in Europa, e probabilmente grazie a questi controlli che spesso il Ministero della Salute riesce ad avvertire i consumatori in tempo in merito a dei prodotti contaminati. L'ultimo Allarme sanitario riguarda un #salame molto conosciuto nel nostro Paese e anche all'estero, la spianata romana, dalla forma schiacciata e allungata. Il batterio può portare alla meningite e ...

Allarme sanitario : salame ritirato dai supermercati italiani - provoca meningite : I test italiani sui prodotti agroalimentari sono tra i più severi che esistano in Europa, e probabilmente grazie a questi controlli che spesso il Ministero della Salute riesce ad avvertire i consumatori in tempo in merito a dei prodotti contaminati. L'ultimo Allarme sanitario riguarda un salame molto conosciuto nel nostro Paese e anche all'estero, la "spianata romana", dalla forma schiacciata e allungata. Il batterio può portare alla meningite e ...

Sanità più cara - Italia divisa Al Sud 1 su 5 non può curarsi : Non siamo tutti uguali di fronte alla malattia. Luogo di residenza e condizioni economiche fanno la differenza tra la vita e la morte.A confermare ancora una volta che in Italia la Sanità non è uguale per tutti e funziona a due velocità è il rapporto Osservasalute curato dall'Università Cattolica di Roma. Al sud una persona su cinque confessa di non avere i soldi per pagarsi le cure. Una percentuale preoccupante, addirittura quadrupla rispetto a ...

L’Italia spezzata. Politica - tasse - stipendi - occupazione - Sanità : viaggio in un paese diviso in due : Da qualche anno in Italia è tornato a crescere l’antico dualismo Nord-Sud, certificato nelle elezioni del 4 marzo 2018 dalla doppia vittoria elettorale di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Dalla Politica alle retribuzioni, dal lavoro alla giustizia, dai tempi di pagamento della Pa alla sanità: viaggio multimediale nelL’Italia divisa in due...

L'Italia spezzata. Politica - tasse - stipendi - occupazione - Sanità : viaggio in un paese diviso in due : Il nostro paese si divide da sempre su grandi contrapposizioni. Da qualche anno è tornato a crescere anche l'antico dualismo Nord-Sud, certificato nelle elezioni 2018 dalla doppia vittoria elettorale ...

L’Italia spezzata. Politica - tasse - stipendi - occupazione - Sanità : viaggio in un paese diviso in due : Da qualche anno in Italia è tornato a crescere l’antico dualismo Nord-Sud, certificato nelle elezioni del 4 marzo 2018 dalla doppia vittoria elettorale di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Dalla Politica alle retribuzioni, dal lavoro alla giustizia, dai tempi di pagamento della Pa alla sanità: viaggio multimediale nelL’Italia divisa in due...

Sanità - l’epatologo : “Sconosciuti i reali numeri di infezioni da epatite C in Italia” : “L’epidemiologia dell’epatite C è la nota dolente del nostro Paese. I numeri veri dei casi italiani purtroppo non li conosciamo. I dati esistenti sono vecchi, riferiti a studi ormai superati realizzati in aree limitate e oggi davvero poco affidabili. L’unica cosa che noi conosciamo è il numero dei pazienti già diagnosticati, circa 350 mila, dei quali circa 130 mila già trattati con i nuovi farmaci”. Lo spiega ...

Problematica di fondo della Sanità Italiana : Colgo spunto da un articolo di Piero Colaprico, pubblicato su Repubblica lo scorso 11 aprile, "Le malattie inventate dai primari", per tratteggiare, con riflessioni relative a dati incontrovertibili, le non meno gravi problematiche di fondo, che fisionomizzano la Sanità Italiana, rispetto a quelle, talora, morali e penali del corpo sanitario, lombardo o di altro eventuale spazio regionale.In un mio post del marzo 2017, per quanto attiene ...

Sanità : dermatite atopica grave per migliaia di italiani : Prurito, escoriazioni, lesioni e infezioni su collo e décolleté, sul retro delle ginocchia o sui piedi, ma anche in zone difficili da nascondere come il viso, il cuoio capelluto, gli avambracci e le mani. “Sintomi devastanti e persistenti”, vissuti come un ‘marchio’ da migliaia di persone che soffrono di dermatite atopica grave: in Italia circa 8 mila adulti su oltre 35.500 colpiti. La patologia può però affliggere ad ...

Parlamento - tra incarichi e partecipazioni : centrodestra domina da Sanità a editoria. Il recordman? Della Frera di Forza Italia : Non c’è solo il caso del capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci che, come raccontato dal Fatto, si divide tra lo scranno parlamentare e il cda del gruppo di famiglia (la multinazionale farmaceutica Kedrion, con 600 milioni di fatturato, partecipata dal 2012 dalla Cassa depositi e prestiti). Se il disegno di legge “in materia di incompatibilità parlamentare”, presentato nel 2013 dai suoi stessi compagni di partito (primo firmatario Massimo ...

Sanità - l’Iss : “Italia premiata in Ue per la gestione della risorsa sangue” : L’Italia è capofila in Europa nella gestione della risorsa sangue del paziente prima, durante e dopo gli interventi chirurgici maggiori, il cosiddetto ‘Patient Blood Management’ (Pbm) che può salvare migliaia di vite. Con questa motivazione – sottolinea l’Istituto superiore di Sanità – il nostro Paese è stato premiato al Global Symposium Patient Blood Management che si è appena tenuto a Francoforte. ...

Sanità : nel 2017 ben 13 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per motivi economici - oltre 320 mila i “viaggi della speranza” dal Sud : E’ l’Emilia Romagna la regione in testa per efficienza del sistema sanitario italiano, strappando la prima posizione al Piemonte, mentre Sicilia e Molise si collocano in coda tra le realtà “più malate” del paese. In totale sono sei le realtà territoriali definite “sane”, nove le aree “influenzate” e cinque le regioni “malate”. Crolla il Piemonte che precipita di ben 10 posizioni rispetto all’anno precedente, collocandosi nell’area delle ...

Sanità : dalla Bce allarme invecchiamento - Italia ai primi posti per dipendenza dagli anziani : L’Italia rientra tra i Paesi della zona euro con i più alti indici di dipendenza dagli anziani. E’ quanto emerge dal nuovo Bollettino della Bce. “Anche se l’invecchiamento della popolazione interesserà tutti i Paesi dell’area dell’euro, la portata di tale sfida demografica varierà considerevolmente da Paese a Paese. I Paesi con i più alti indici di dipendenza degli anziani sono, al momento, Germania, Grecia, ...

A ExpoSanità 2018 Ascom presenta in anteprima italiana la Ascom Healthcare Platform : Una piattaforma unica per connettere i flussi di informazioni che corrono tra le corsie delle strutture sanitarie e renderli disponibili al team di assistenza clinica in maniera tempestiva e efficiente. E’ questa la Ascom Healthcare Platform presentata in anteprima a Exposanità 2018. Le attuali strutture sanitarie affrontano realtà complesse, dove l’aumento di fonti e volumi di dati rende più difficile trovare rapidamente le informazioni ...