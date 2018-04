Sanità | anche in Umbria la giornata contro la malaria 

Sanità : violenza in ospedali - anche Ugl e medici Sicilia in piazza a Palermo : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - Ugl Sanità e medici Sicilia prenderanno parte sabato 21 aprile, a Palermo, alla manifestazione organizzata dagli Ordini dei medici della Sicilia per dire 'no' alla violenza negli ospedali, nei pronto soccorso e contro il personale medico e sanitario. Al sit in, che si

Sanità : Zaia - Mef riconosce equilibrio bilancio veneto anche per il 2017 (2) : (AdnKronos) - “La GSA 2017 – fa presente Zaia – ammontava a 421 milioni 725 mila euro erogati ad Azienda Zero, dei quali oltre 272 utilizzati e oltre 149 milioni non utilizzati che, con questa delibera, abbiamo destinato a una serie di importanti finanziamenti”. Si tratta della copertura degli oneri

Sanità : Zaia - Mef riconosce equilibrio bilancio veneto anche per il 2017 : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) - “Il 22 marzo scorso, il Tavolo del Ministero dell’economia e Finanze per gli adempimenti regionali sulla spesa sanitaria ha convocato la Regione del veneto ed ha accertato la condizione di equilibrio del Servizio Sanitario Regionale per l’esercizio 2017. Avanti così, c

Sanità : Zaia - Mef riconosce equilibrio bilancio veneto anche per il 2017 (3) : (AdnKronos) - “Tutto questo – fa notare il Governatore – mantenendo i conti in ordine, sostenendo le aziende sanitarie ancora in difficoltà, finanziando attività specifiche sul territorio. Un quadro virtuoso – aggiunge – ottenuto con un grande e quotidiano lavoro di squadra del quale ringrazio tutti

Tangenti nella Sanità a Milano. Soldi - regali e finte diagnosi : sei arrestati - anche 4 primari : Mazzette al Galeazzi e al Pini. Quattro primari e un direttore sanitario ai domiciliari, in manette il titolare di una società di Monza del settore sanitario che in una intercettazione dice del Pini: "Non ci sono gare se conosci il chirurgo"

Tangenti nella Sanità lombarda - sei arresti : coinvolti anche medici e primari : Quattro primari di ospedali milanesi (due del Galeazzi e altri due del Pini) e un direttore sanitario agli arresti domiciliari, un altro imprenditore del settore delle forniture mediche finito in carcere. E’ il bilancio del blitz condotto dal...

Sanità - anche io ho il mio codice 048. Ma al Registro tumori non serve : Il 16 marzo 2018 anche io mi sono iscritto alla “anagrafe civile del cancro” per potere procedere nel mio percorso diagnostico terapeutico usufruendo delle esenzioni riconosciute agli ammalati di cancro. Il codice viene immesso immediatamente nei data base delle Asl e dei medici di famiglia referenti per la presa in carico del paziente sul territorio di appartenenza anagrafica. La raccolta dei codici 048 fu indicata come metodo di indagine ...

Asp Trapani - c'è il nuovo direttore sanitario. Nuovi nomi anche a Mazara e Castelvetrano : Laureato in Medicina e chirurgia, è specializzato in gastroenterologia, endoscopia digestiva, economia sanitaria, igiene pubblica e medicina preventiva. Requirez vanta una lunga esperienza nel ruolo, ...

Contratto statali - firmato anche quello per la Sanità. Madia : “Concluso rinnovo per 3 milioni di dipendenti pubblici” : A nove giorni dal voto si completa il quadro del rinnovo contrattuale – con relativi aumenti – per gli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici. E’ stato infatti firmato anche il nuovo Contratto del comparto Sanità, che interessa circa 600mila lavoratori fra infermieri, operatori sanitari e amministrativi del Servizio sanitario nazionale. anche in questo caso sono previsti aumenti medi di 85 euro al mese. Si è “concluso un ...

Siglato anche il contratto per il comparto Sanità : aumenti di 85 euro per 540mila lavoratori : Siglato la pre-intesa per il rinnovo del contratto del comparto Sanità, che prevede un aumento medio delle retribuzioni di 85 euro al mese. Lo rendono noto Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, ed il sindacato Fp-Cgil. "Passo dopo passo, andiamo avanti e dopo lo sblocco del contratto delle funzioni locali - afferma Bonaccini - arriva ora il via libera ad un contratto che interessa 540mila lavoratori, fra ...