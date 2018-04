Sanità | Amato Omceo | violenza senza precedenti | media 3 casi al giorno

meteoweb.eu

(Di sabato 21 aprile 2018) Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – “Lo scenario è molto grave. L’Inail ha registrato nel 2018 unadi tre episodi dial, che vanno dalle percosse fino ai tentativi di stupro. Una ‘carneficina silenziosa’ segnalata da tempo dalla Federazione nazionale dei medici e spesso non denunciata dalle vittime per pudore, ma che continua a consumarsi soprattutto nei pronto soccorso, nei luoghi di attesa, di continuità assistenziale e nelle strutture psichiatriche ospedaliere e territoriali”. E’ la denuncia di Toti, presidente dell’Ordine dei medici della Provincia di Palermo, neldel sit-in organizzato in piazza Politeama per manifestare contro l’escalation di aggressioni nelle strutture sanitarie cittadine e della provincia. “Ricordo a tutti anche i dati del NurSind, il sindacato delle professioni ...