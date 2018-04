Sana è stata uccisa da padre e fratello perchè voleva sposare il fidanzato italiano?

agi

(Di sabato 21 aprile 2018) Una giovane ragazza pakistana,Cheema, di 25 anni, residente a Brescia, sarebbein patria dale dal, che avrebbero deciso e realizzato l'omicidio dopo aver saputo da lei cheun ragazzo. La tragica storia èrivelata dal Giornale di Brescia nell'edizione di oggi. La giovane viveva da tempo nella città lombarda, dove aveva compiuto gli studi, che le avevano consentito di trovare un lavoro a Milano. I genitori avevano vissuto con lei per anni, ottenendo anche la cittadinanza italiana, poi si erano spostati in Germania. Un paio di mesi faera tornata in Pakistan, nel distretto di Gujrat dove è nata, ritrovando in quella occasione la famiglia. Doveva essere un viaggio per riabbracciare la famiglia e trascorrere dei giorni con parenti che non vedeva da tempo, ma dal Pakistan non ...