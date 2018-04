Sana | 25 anni | uccisa dalla famiglia in Pakistan perché voleva sposare un italiano

Aggressione sessuale ad una giovane moliSana - denunciato cittadino maliano di anni 20 : Ancora una volta la costante presenza sul territorio della Polizia di Stato ha consentito di risolvere un fatto di cronaca di notevole allarme sociale avvicinando sempre di più la cittadinanza alle ...

La mamma la fa sparire per non perderne la custodia : Mariah ritrovata Sana e salva dopo 2 anni : Mariah Martinez, bimba texana di 9 anni, era scomparsa nell'ottobre del 2016: la madre aveva fatto sparire lei e suoi fratellini dopo averne perso la custodia. La donna è riapparsa nel 2017 con gli altri due figli, ma di Mariah ancora nessuna notizia fino a qualche giorno fa, quando un telespettatore dello show americano LivePd ha segnalato la presenza della piccola in New Mexico.Continua a leggere

CF : riSanare AVS con aumento IVA e donne in pensione a 65 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...