Samsung Galaxy S9 Plus a 699 euro e non solo nelle nuove offerte eBay

Risvolti inattesi dal Samsung Galaxy Note 9 : gli ultimi rumors promettono bene : Il noto portale 'The Korea Herald' ha provveduto a fare il punto delle specifiche tecniche che scandiranno la scheda del Samsung Galaxy Note 9, prossimo device di punta del brand asiatico. Possibile il phablet vada ad integrare il lettore di impronte digitali sotto il display, raggiungendo una diagonale di 6.4 pollici, e ponendosi come il dispositivo dallo schermo più grande mai presentato dal colosso di Seul. Non mancherà chiaramente la ...

Ecco quando dovrebbe arrivare Oreo su Samsung Galaxy S7/S7 edge - A3 - A5 - A7 (2017) e Tab S3 : Dalla Turchia arrivano informazioni definite "ufficiose" sulle date di avvio dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo di Samsung Galaxy S7, S7 edge, Tab S3, A3, A5 e A7 (2017). Secondo le indicazioni ci sarà da attendere ancora qualche settimana. L'articolo Ecco quando dovrebbe arrivare Oreo su Samsung Galaxy S7/S7 edge, A3, A5, A7 (2017) e Tab S3 proviene da TuttoAndroid.

Class-action contro i Samsung Galaxy S9 : galeotto il bug chiamate in Israele : Il bug delle chiamate continua a tormentare buona parte degli utenti che hanno deciso di portare a casa i nuovi Samsung Galaxy S9, tant'è che nel territorio israeliano sembra essere partita anche la prima Class-action contro il brand asiatico. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di quei problemi alla base dell'assenza parziale o totale del flusso audio a margine di una qualsivoglia conversazione telefonica, che, nei casi più gravi, ...

Avvistamenti sul Samsung Galaxy S7 per l’aggiornamento XXS2DRDC : news del 21 aprile : Un fine settimana caratterizzato da notizie e smentite per quanto riguarda il pubblico che segue da vicino le vicende del Samsung Galaxy S7 e del Galaxy S7 Edge. Ieri abbiamo cercato di riportarvi in tempo reale le altalenanti voci riguardanti Verizon, che ha dapprima annunciato la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per il device, salvo poi essere smentito da SamMobile, secondo cui invece il rollout ancora non è scattato per il ...

Samsung Galaxy A8 (2018) e Nokia 2 : avviato il roll out delle patch di sicurezza di aprile : Samsung e HMD Global hanno iniziato a rilasciare in Europa - seppur in evidente ritardo - le patch di sicurezza Android di aprile 2018 rispettivamente per Galaxy A8 (2018) e Nokia 2. A breve gli update dovrebbero arrivare anche in Italia... L'articolo Samsung Galaxy A8 (2018) e Nokia 2: avviato il roll out delle patch di sicurezza di aprile proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S7 e S7 edge ricevono Oreo negli USA? No - errore di Verizon : Samsung Galaxy S7 e S7 edge stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di aprile, ma non l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo come sostiene Verizon. L'operatore statunitense si è sbagliato e ha elencato tutte le novità in arrivo. L'articolo Samsung Galaxy S7 e S7 edge ricevono Oreo negli USA? No, errore di Verizon proviene da TuttoAndroid.

Grandissima beffa Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : nessun aggiornamento Oreo da Verizon? : Grandissima beffa per i possessori di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge che già sentivano il profumo dell'aggiornamento Oreo: solo stamattina vi avevamo parlato del post pubblicato sulle pagine del gestore americano Verizon che preannunciava l'avvio del rilascio della versione biscottata a bordo dell'ex top di gamma 2016, cosa che naturalmente lasciava ben sperare circa il roseo futuro dei prossimi dipanamenti. Purtroppo, però, è notizia di questi ...

Da ricordare il 20 aprile per Samsung Galaxy S7 : negli Stati Uniti scatta l’aggiornamento Oreo : Abbiamo dovuto attendere tanto, forse più del previsto, ma a partire da oggi 20 aprile possiamo finalmente dare la notizia più attesa per il Samsung Galaxy S7 e per tutti gli utenti che hanno deciso di puntare su questo smartphone, visto che sta scattando una volta per tutte la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo. Dopo mesi di rumors, frenate e accelerazioni, nelle ultimissime ore l'annuncio è giunto da una fonte ufficiale, quella ...

Countdown per Samsung Galaxy S8 e l’aggiornamento di aprile : almeno tre problemi risolti : Potrebbe rivelarsi più importante del previsto il rilascio dell'aggiornamento di aprile per coloro che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S8 nel corso degli ultimi tredici mesi. Proprio nella giornata di ieri ho cercato di fornirvi importanti anticipazioni riportando come fonte SamMobile, secondo cui la patch in questione dovrebbe rimettere le cose al proprio posto dal punto di vista della durata della batteria, considerando ...

Secondo salto del Samsung Galaxy Note 8 : sui no brand Italia un altro Oreo : Ci hanno preso gusto i Samsung Galaxy Note 8 Italiani, che dopo il primo aggiornamento basato su Android Oreo 8.0 (XXU3CRC1) stanno iniziando anche a ricevere il loro Secondo pacchetto ispirato alla versione biscottata dell'OS mobile di Google, attraverso la release N950FXXS3CRD2, che ha lasciato i laboratori del colosso asiatico lo scorso 4 aprile. Nonostante il pacchetto pasi più di 500 MB, l'unica novità sostanziale che sembra farlo ...

I Samsung SM-G8850 e SM-G8750 potrebbero essere i Samsung Galaxy Dream-Lite o Galaxy S8 Mini : Lo smartphone che fino a questo momento abbiamo chiamato Samsung Galaxy S9 Mini in realtà potrebbe arrivare sul mercato col nome di Samsung Galaxy Dream-Lite L'articolo I Samsung SM-G8850 e SM-G8750 potrebbero essere i Samsung Galaxy Dream-Lite o Galaxy S8 Mini proviene da TuttoAndroid.

Conformazione Samsung Galaxy X : produzione verso l’avvio - le ultime : Non è la prima volta che parliamo del Samsung Galaxy X: qualcuno di voi saprà che alludiamo al primo smartphone pieghevole del produttore asiatico, il cui sviluppo dovrebbe essere ultimato per il mese di giugno. Non ci è ancora possibili fornirvi dettagli sulle specifiche tecniche del dispositivo, se non qualche accenno al presunto display principale, che, da aperto, dovrebbe arrivare a misurare 7 pollici. Diverso il discorso per quanto ...

Aggiornamenti in fase di rilascio per Lenovo Moto Z Play - Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P8 Lite 2017 : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per Lenovo Moto Z Play, Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P8 Lite 2017 (brand TIM). Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in fase di rilascio per Lenovo Moto Z Play, Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P8 Lite 2017 proviene da TuttoAndroid.

Patch di aprile e miglioramenti a fotocamera e connessioni per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus iniziano a ricevere un nuovo aggiornamento software con le Patch di sicurezza di aprile 2018 e qualche altro miglioramento nella stabilità di fotocamera, Bluetooth e Wi-Fi. L'articolo Patch di aprile e miglioramenti a fotocamera e connessioni per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus proviene da TuttoAndroid.