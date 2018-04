Salute | una ”epidemia” di obesità | nel mondo 500 milioni 

Smog : anche una breve esposizione al particolato mette a rischio la Salute dei bimbi : Lo Smog è estremamente dannoso per i più piccoli. anche il più breve aumento di presenza di particolato (Pm 2,5) nell’atmosfera, cioè delle particelle responsabili dell’inquinamento, grandi circa il 3% del diametro di un capello, è associato allo sviluppo di infezioni respiratorie acute nei bambini piccoli, secondo una nuova ricerca condotta da un team Usa dell’Intermountain Healthcare Medical Center, della Brigham Young ...

Abbiamo i numeri giusti : Una soluzione per coniugare Salute e sostenibilità : Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità “massimizzare l’efficacia degli interventi finalizzati ad aumentare la compliance può avere un impatto di gran lunga maggiore sulla salute delle popolazioni di qualunque altro progresso terapeutico”: è in quest’ottica che nasce il progetto Abbiamo i numeri giusti volto ad individuare gli interventi più efficaci e più efficienti per migliorare la salute dei pazienti e ottimizzare, al contempo, le ...

Salute - sport anche per chi ha una protesi : ecco quelli più adatti : Bicicletta, nuoto, ballo da sala, tiro con l’arco, golf: per chi ha subìto un intervento al ginocchio attività sportive come queste non sono solo possibili, ma consigliate. Passeggiate, esercizi aerobici, nuoto, bowling, bicicletta sono invece quelle suggerite per chi è stato sottoposto ad intervento protesico alla spalla. Tornare a fare sport dopo un’operazione importante grazie alle moderne tecniche di chirurgia è ormai una realtà ...

Salute : una vita sana aiuta a prevenire il diabete - parte la campagna del Ministero : Il diabete rappresenta un grosso problema sia di tipo sociale che economico: la spesa sostenuta dal Servizio sanitario nazionale per curare le persone con diabete ammonta a circa 15 miliardi di euro l’anno (Rapporto Arno diabete 2015); la spesa sanitaria pro capite annua nelle persone con diabete è circa doppia rispetto a quella dei non diabetici. Secondo i dati Istat 2016 in Italia sono oltre 3 milioni le persone affette da diabete, il 5,3% ...

Lorenzo Crespi/ L'attore sta ancora male : "La Salute fa i capricci - è una brutta botta" (Domenica Live) : Lorenzo Crespi torna ospite a Domenica Live? L'attore annuncia la sua presenza nella puntata di oggi 25 marzo, poi svela di stare ancora molto male...

Salute : seduta di “apiterapia” fatale per una donna in Spagna : Una volta al mese per 2 anni, una donna di 55 anni residente a Madrid ha utilizzato una singolare terapia contro la rigidità articolare: una sorta di agopuntura, ma usando invece degli aghi api vive. Questo, però, a lungo andare le è costato la vita. Un giorno, dopo l’ennesima puntura, si è sentita male e non c’è stato nulla da fare per lei. L’apiterapia contro vari tipi di dolori è “una tecnica che sta diventando sempre ...

Salute : lo studio - il Napoli la squadra di calcio meno infortunata in Ue : Il Napoli sul trono d’Europa per quanto riguarda il basso numero di infortuni tra i suoi calciatori. E’ quanto ha stabilito il Football Research Group (Frg) pubblicando i risultati dello studio sugli infortuni del Club Elite Uefa (i 22 club che hanno partecipato alla Uefa Champions League). La squadra azzurra ha riportato – tra luglio e dicembre 2017 – 3 infortuni (uno in allenamento e due in partita), con zero lesioni ...

Salute : a 84 anni scopre spazio vuoto al posto di una parte del cervello : Un uomo di 84 anni si è presentato al pronto soccorso del Causeway Hospital di Coleraine (Irlanda del Nord) lamentando ricorrenti cadute e una debolezza sul lato sinistro del corpo. I medici hanno deciso di sottoporre l’anziano a una tac al cervello e hanno scoperto una grossa cavità piena d’aria al posto del lobo frontale destro del cervello. Una anomalia denominata pneumatocele che però è più comune all’interno dei polmoni. ...

Vaccini - il Ministero della Salute : nessuna proroga sulla scadenza del 10 marzo : ”Il Ministero della Salute precisa che il termine del 10 marzo vale per tutte le Regioni, anche per quelle che hanno aderito alla procedura semplificata“. Così il Ministero della Salute, in una nota, arrivata ieri in serata, ha reso noto che non ci sarà nessuna proroga per le vaccinazioni obbligatorie per l’ingresso a scuola. “Nel caso non si sia adempiuto agli obblighi vaccinali entro il 10 marzo – afferma il ...

Fukushima - come una vittima del nucleare sta vincendo la battaglia per la sua Salute : di Kazue Suzuki e Shaun Burnie Ognuna delle decine di migliaia di evacuati dal disastro nucleare di Fukushima del 2011 ha una storia da raccontare. Durante la nostra ultima campagna di misurazioni della radioattività, abbiamo avuto il privilegio di ascoltare l’esperienza della signora Mizue Kanno. Quando siamo entrati nella zona di esclusione di Namie, la signora Kanno ci ha raccontato gli eventi che sette anni fa avrebbero cambiato la ...

La terapia ormonale della menopausa è collegata ad una migliore Salute del cuore : Le donne che utilizzano la terapia ormonale della menopausa (MHT) sembrano avere una struttura e una funzione del cuore collegate ad un minor rischio di insufficienza cardiaca, secondo uno studio condotto dalla Queen Mary University of London. L’effetto di questa terapia ormonale sulla salute cardiovascolare nelle donne in post-menopausa finora è stato controverso e poco chiaro. Dati esaustivi avevano suggerito che la MHT ha un effetto ...

