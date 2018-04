Salute | disturbi alimentari per 3 milioni di italiani | il 96% sono donne

meteoweb.eu

(Di sabato 21 aprile 2018) In Italia si stima che siano piu’ di 3le persone affette dadell’alimentazione di cui il 95,9%e il 4,1% uomini. Il dato e’ stato presentato oggi al ministero della Sanita’ in occasione della Terza Giornata sulladelle. La maggiore vulnerabilita’ osservata nel sesso femminile in eta’ adolescenziale o giovane adulta sembra indicare che questiassociati a difficolta’ nelle fasi di passaggio dall’infanzia alla vita adulta, scatenate dai cambiamenti fisici e ormonali che caratterizzano la puberta’. Le ricerche epidemiologiche ci dicono pero’ che, dal punto di vista demografico, questiin aumento anche nella popolazione maschile. L’incidenza dell’anoressia nervosa e’ di almeno 8 nuovi casi per 100mila persone in un anno tra le, mentre per ...