Salone del Mobile | il pane delle grandi firme arriva da Legnano

Milano - “Il Salone del Mobile scintilla perchè noi facciamo turni di 24 ore” : Dietro la città che scintilla nei giorni del Salone del Mobile, le pettorine gialle dei lavoratori che spazzano anche per 24 ore consecutive le macerie della festa. Eccolo il Fuori Salone nascosto di Milano. Né brindisi né installazioni pindariche, ma l’umanità mortificata dalla fatica dell’addetto alle pulizie egiziano che, a poche ore dall’apertu...

AutoSalone riassegnato a una vittima della mafia - Riapre a Palermo allinsegna della legalità : Sui beni confiscati alle mafie a Milano si tiene persino un festival annuale, tanti sono. Gli immobili recuperati dallo Stato, infatti, hanno da tempo superato quota 11.000; quasi 5.000 sono in Sicilia. La sconsolante leadership vale anche per le imprese: sono 146 le aziende di Palermo passate dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Seguono in classifica ...

Philippe Starck - un sognatore professionista al Salone del Mobile - e in quasi tutte le nostre case : Senza Philippe Starck il Salone non sarebbe il Salone . È il designer più famoso del mondo , alzi la mano chi non ha qualcosa di suo in casa, , uno che per strada la gente ferma di continuo, eppure a lui importa solo "che mi dicano che ho reso le loro vite migliori". Noi lo ...

Cosa fare a Milano nel weekend del Salone del Mobile : Alcuni membri della community apriranno le loro porte ad artisti, musicisti e designer emergenti per ospitare performance, esibizioni e spettacoli a un numero limitato di persone. «Un'occasione ...

Salone del libro Tra gli ospiti Limonov - Müller ed Edgar Morin : Matteo Sacchi Dopo le polemiche, solo in parte archiviate è il momento del programma: il 31° Salone internazionale del libro di Torino si presenta, con il suo fitto calendario. L'edizione 2018 - dal ...

Salone del MOBILE/ E Fuorisalone - le 'mani che pensano' sono ancora il futuro di Milano : Il SALONE del MOBILE e il FuoriSALONE sono un'eccellenza di Milano, ma guai se la creatività di cui la città è capace non guardasse più al futuro.

L'orgoglio di Torino per il Salone del Libro. Chiamparino : "Un progetto politico culturale come le Olimpiadi 2006" : ... Edgar Morin, l'economista Jeremy Rifkin, il dissidente russo Eduard Limonov e i genitori di Giulio Regeni"che si aggiungono ad una serie di protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dello ...

Salone del Mobile - i giovani designer italiani : “I nostri colleghi stranieri prendono finanziamenti. Noi lasciati soli” : Il Padiglione Satellite del Salone del Mobile, in questi giorni a Milano, ospita i migliori designer mondiali, selezionati ed in gara per il Satellite Award, per la prima volta, quest’anno, assegnato ad un italiano, Stefano Carta Vasconcellones. Stefano fa parte della risicata percentuale di connazionali presenti all’esposizione: 11 su 150. “Mancano strumenti ed aiuti finanziari” denunciano i giovani, tutti under 35 ...

Dopo Salone del Risparmio 2018 : resoconto e scenari : ... ha spiegato a Wall Street Italia come il gruppo si occupa da dieci anni di investimenti sostenibili per portare gli investimenti dalla finanza all'economia reale, ovvero in "aziende vere che si ...

Lucca Comics & Games al Salone del Libro di Torino : imperdibile appuntamento con il Discovery Tour di Assassin's Creed : La mostra di uno dei migliori disegnatori italiani, uno spazio dedicato al gioco da tavolo, il focus sul fumetto, i doppiatori del Trono di Spade, laboratori per giovani e famiglie ma soprattutto gli appuntamenti sulla cultura pop tra cui quello col direttore del Museo Egizio alla scoperta di un videogioco ambientato nell'Antico Egitto: Lucca Comics & Games onora alla grande la partnership con il Salone del Libro di Torino, in programma al ...

FuoriSalone 2018 : Gli eventi della Milano Design Week - : ... oltre a un corner dedicato alla Vibram Furoshiki The Wrapping Sole, una calzatura d'ispirazione giapponese che ha collezionato diversi riconoscimenti nel mondo del Design, tra i quali il premio ADI ...

Salone del Libro di Torino : Partito il conto alla rovescia : È Partito il conto alla rovescia verso il Salone internazionale del Libro di Torino 2018 che si terrà dal 10 al 14 maggio all'interno di 4 padiglioni a Lingotto Fiere, il complesso nel capoluogo sabaudo reso celebre dalla presenza nel secolo scorso dei principali stabilimenti Fiat della città. La Storia Il Salone del Libro è una vetrina internazionale sia per i giovani scrittori che per quelli più affermati che ogni anno all'ormai lontano 1988 ...

Effetto Salone del Mobile Hotel pieni anche a Bergamo : Alla manifestazione di Milano inaugurata dal premier Gentiloni attesi 400 mila visitatori. Fino a giovedì, il tasso di occupazione delle camere è al 98%. Oltre duemila gli espositori, il 27% dall' ...

Salone del mobile 2018 : gli eventi di Casa Corriere : i solidi confini dell'architettura : Continuano gli incontri di Casa Corriere, in via Balzan 3. Oggi alle 10.30, «Le sfide dell'architettura» secondo Carlo Ratti , Mit Senseable City Lab, . Alle 18, «Dare forma al talento» con Francesco ...