Salone del mobile 2018 Dal divano hotdog al wc autopulente e il gelato

Intesa Sanpaolo al fuoriSalone con le luci del designer Trazzi : Milano , askanews, - Un aperitivo jazz al fuorisalone di Milano per raccontare il connubio tra Intesa Sanpaolo e il design dell'architetto Luca Trazzi. All'interno della filiale di piazza Cordusio, da ...

Salone del mobile 2018 - si guarda al futuro ma ci si inchina al passato. Dagli anni d’oro ’50 e ’70 alla “moderna sagra di paese” di oggi : Se non siete curiosi lasciate perdere. E’ stato il credo di Achille Castiglioni, designer ante litteram, quando si chiamavano semplicemente progettisti. Era il trionfo del furore creativo, dalla fine degli anni ’50 alla fine degli anni ’70, il ventennio d’oro del disegno industriale made in Italy. E lui lo ha insegnato al Politecnico di Milano. Ha vinto tutto il vincibile, compreso sette compassi d’oro e Flos, azienda leader di sistemi ...

Fuorisalone e Salone del Mobile di Milano - una guida : Le informazioni utili per orientarsi tra tutti gli eventi della design week, che finisce domani The post FuoriSalone e Salone del Mobile di Milano, una guida appeared first on Il Post.

Salvini al Salone del Mobile : "Io premier? Ci sto provando!" : Bagno di folla per Salvini al Salone del Mobile a Milano. Il leader della Lega si concede a dei selfie e scherza con il pubblico mentre si aggira tra i padiglioni della fiera dedicata al design. Tra i ...

Salone del mobile 2018 - le cose incredibili viste in questa edizione : Dalla cucina che compare magicamente aprendo le ante di un carrello al lampadario che si trasforma in una doccia: al Salone del mobile di Milano c’è davvero di tutto. È passeggiando tra questi padiglioni che si può avere un’idea di quella che sarà la casa del futuro, con il frigorifero intelligente che ordina per te la spesa su Amazon al forno collegato con Google che si trasforma in un display con tutte le ricette di cucina. Sempre più ...

Crozza-Fuffas e le follie del Salone del mobile di Milano : “Fuorisalone? Al terzo cocktail si comprano anche i tavoli storti” : In occasione del Salone del mobile in corso a Milano non poteva mancare sul palco di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove- il celebre architetto e designer Fuffas che ha commentato le installazioni folli che hanno invaso la città in questi giorni. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Fuffas e le follie del Salone del mobile di Milano: “FuoriSalone? Al terzo cocktail ...

Salone del Mobile - il pane delle grandi firme arriva da Legnano : Legnano , Milano, , 21 april 2018 - Antico come l'uomo, buono, sano e… ormai diventato di moda. È i l pane di Legnano, protagonista al FuoriSalone di Milano grazie al Panificio Grazioli, che ...

Milano - “Il Salone del Mobile scintilla perchè noi facciamo turni di 24 ore” : Dietro la città che scintilla nei giorni del Salone del Mobile, le pettorine gialle dei lavoratori che spazzano anche per 24 ore consecutive le macerie della festa. Eccolo il Fuori Salone nascosto di Milano. Né brindisi né installazioni pindariche, ma l’umanità mortificata dalla fatica dell’addetto alle pulizie egiziano che, a poche ore dall’apertu...

AutoSalone riassegnato a una vittima della mafia - Riapre a Palermo allinsegna della legalità : Sui beni confiscati alle mafie a Milano si tiene persino un festival annuale, tanti sono. Gli immobili recuperati dallo Stato, infatti, hanno da tempo superato quota 11.000; quasi 5.000 sono in Sicilia. La sconsolante leadership vale anche per le imprese: sono 146 le aziende di Palermo passate dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Seguono in classifica ...

Philippe Starck - un sognatore professionista al Salone del Mobile - e in quasi tutte le nostre case : Senza Philippe Starck il Salone non sarebbe il Salone . È il designer più famoso del mondo , alzi la mano chi non ha qualcosa di suo in casa, , uno che per strada la gente ferma di continuo, eppure a lui importa solo "che mi dicano che ho reso le loro vite migliori". Noi lo ...

Cosa fare a Milano nel weekend del Salone del Mobile : Alcuni membri della community apriranno le loro porte ad artisti, musicisti e designer emergenti per ospitare performance, esibizioni e spettacoli a un numero limitato di persone. «Un'occasione ...

Salone del libro Tra gli ospiti Limonov - Müller ed Edgar Morin : Matteo Sacchi Dopo le polemiche, solo in parte archiviate è il momento del programma: il 31° Salone internazionale del libro di Torino si presenta, con il suo fitto calendario. L'edizione 2018 - dal ...

Salone del MOBILE/ E Fuorisalone - le 'mani che pensano' sono ancora il futuro di Milano : Il SALONE del MOBILE e il FuoriSALONE sono un'eccellenza di Milano, ma guai se la creatività di cui la città è capace non guardasse più al futuro.

L'orgoglio di Torino per il Salone del Libro. Chiamparino : "Un progetto politico culturale come le Olimpiadi 2006" : ... Edgar Morin, l'economista Jeremy Rifkin, il dissidente russo Eduard Limonov e i genitori di Giulio Regeni"che si aggiungono ad una serie di protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dello ...