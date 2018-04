Saliva di cane rabbioso usata per curare bimbo con disturbi | polemiche in Canada

Blastingnews

(Di sabato 21 aprile 2018) Per dormire meglio, comportarsi bene in classe, non avere reazioni 'rabbiose', tornare a essere sereno, non cadere in una psicosi. Con questi presupposti, una pediatra naturopata ha somministrato a un bambino di quattro anni un rimedio omeopatico oggetto di contestazione e. In base al principio che il simile cura il simile, siccome il bambino era stato morso da une aveva reazioni violente, la dottoressa Anke Zimmermann, che vive e lavora a Victoria in, ha raccontato di averlo trattato con un composto a base di #diaffetto da #rabbia. E ora sostiene che la cura abbia funzionato magnificamente. Annuncio 'miracolistico' sul blog A diffondere la notizia è stata proprio la dottoressa Zimmermann che sul suo blog ha annunciato con soddisfazione di aver risolto il caso di un bambino di quattro anni con problemi di sonno e comportamentali, tra cui aggressivita' ...