Sabato 21 Aprile sui canali Sky Cinema HD

Il film consigliato di oggi - Sabato 21 aprile : La vendetta di Luna : La vendetta di Luna, prima tv di Rete 4, è il film consigliato per la vostra serata di sabato 21 aprile. Thriller tedesco molto ben valutato dalla critica, vede al centro della storia una diciassettenne che sopravvive al massacro della sua famiglia, per scoprire poi di aver vissuto sempre in una farsa; il suo unico desiderio, una volta scappata, sarà quello di vendicarsi, avvalendosi della collaborazione di un ex agente segreto ...

MotoGP oggi (Sabato 21 aprile) - GP Americhe 2018 : come vedere le qualifiche in tv. Tutti gli orari su Sky e TV8. Il programma completo : oggi sabato 21 aprile si disputano le qualifiche del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Austin si definirà la griglia di partenza della gara in programma domenica: parte la caccia alla pole position tra piloti pronti a darsi battaglia per conquistare la migliore posizione possibile. Marc Marquez è il grande favorito della vigilia, ha sempre vinto su questo tracciato e cercherà il sesto successo consecutivo ...

Programmi TV di stasera - Sabato 21 aprile 2018. Al Saturday Night Live Ambra Angiolini - Alex Britti - Lodovica Comello - Federica Pellegrini - Alvaro Soler e Gianmarco Tognazzi : Saturday Night Live Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Ballando con le stelle torna con una puntata speciale nella quale i vip protagonisti della “staffetta del ripescaggio” potranno mettersi nuovamente in gioco. Anche per le coppie in gara sarà una serata ricca di sfide, ma anche di prove a sorpresa. Le esibizioni saranno sottoposte alla temutissima valutazione della Giuria in studio composta da: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Sabato 21 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 21 aprile 2018: Mauricio inizia a minacciare con un coltello coloro che in piazza osteggiano lui e Donna Francisca. La Montenegro giura vendetta contro Julieta, che intanto racconta a Prudencio i suoi sospetti su Saul… Beatriz, tramite telefono, dà appuntamento a Matias al capanno. Il ragazzo però le ripete che non la ama più e le intima di lasciare in pace sia lui e sia Marcela. Beatriz non ...

Tennis - Masters1000 Montecarlo 2018 : programma - orari e tv di Sabato 21 aprile : Nel Principato di Monaco si sono allineati ai semifinali sia i tabelloni di singolare che quelli di doppio: l’Italia, nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo resta rappresentata da Simone Bolelli e Fabio Fognini, che dopo aver ricevuto una wild card per prendere parte al torneo di doppio, si giocheranno un posto in finale domani alle ore 11.30 sul Campo Ranieri III contro la coppia numero 4 del seeding, formata dai gemelli statunitensi Bob e ...

Link 2018 : il calendario degli appuntamenti di Sabato 21 aprile in piazza Unità : Anche per questa edizione il quotidiano Il Piccolo sarà al fianco di Link come media partner cartaceo e digitale con la diretta streaming sul proprio sito di tutti gli incontri in programma. INFO/...

Sentenza Trattativa - Sabato 21 aprile in edicola il numero speciale del Fatto : i protagonisti - le analisi - gli scenari : sabato 21 aprile numero speciale del “Fatto Quotidiano” sulla Sentenza Trattativa: i protagonisti, la rivincita del pm Nino Di Matteo, un’intervista ad Antonio Ingroia, le analisi di Marco Travaglio e Marco Lillo su Berlusconi e la nascita di Forza Italia, l’impatto sulla partita della formazione del governo. L'articolo Sentenza Trattativa, sabato 21 aprile in edicola il numero speciale del Fatto: i protagonisti, le analisi, gli ...

National Geographic Festival delle Scienze : il programma di domani - Sabato 21 aprile : Il penultimo giorno del National Geographic Festival delle Scienze, all’Auditorium Parco della Musica di Roma fino a domenica 22 aprile, inizia con un dialogo a cavallo tra tecnologia e arte. È possibile rendere eterna un’opera d’arte pur perdendo l’originale? A rispondere sono Roberto Pisoni e Adam Lowe che spiegheranno come, grazie alle più recenti tecnologie, sia stato possibile riportare alla luce 7 capolavori andati perduti nel corso del XX ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : previsioni meteo. Rischio pioggia per le qualifiche del Sabato (21 aprile) : La pioggia potrebbe fare capolino ad Austin nella giornata di sabato 21 aprile quando sono in programma le ultime prove libere e le qualifiche del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. C’è infatti la concreta possibilità che l’asfalto si bagni complicando così la caccia alla pole position: le previsioni meteo parlano di pioggia nella mattinata statunitense, circa il 60% di possibilità di acquazzoni tra le ore 06.00 ...

MotoGP in tv - GP Americhe 2018 : su che canale vedere le qualifiche di Sabato 21 aprile? Il programma e gli orari su Sky e TV8 : Le qualifiche del GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP, si correranno sabato 21 aprile sul circuito di Austin. Dopo gli ultimi turni di prove libere, che permetteranno di trovare il giusto feeling con la moto e il tracciato, i piloti si daranno battaglia per la conquista della pole position e per la definizione della griglia di partenza in vista della gara di domenica che si preannuncia davvero molto calda e avvincente. Le ...

Il Segreto - slitta l’episodio del 25 : anticipazioni trame da lunedì 23 a Sabato 28 aprile : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 23 aprile a sabato 28 aprile alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Il confronto tra Hernando e Nicolas Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte ...

