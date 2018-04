Rugby | tempo di derby di Sardegna

Rugby - Pro14 2018 : Leinster-Zebre 41-6. La resistenza della formazione italiana dura soltanto un tempo : Le Zebre reggono un tempo, poi il Leinster dilaga e chiude 41-6 nel match giocato a Dublino e valido per il Pro 14 di Rugby. Gli irlandesi rafforzano il primo posto nella conference 2 in attesa di Scarlets-Glasgow a soli due turni dal termine della regular season, mentre le Zebre sono sempre ultime a quota 22 punti nella conference 1. Subito avanti i padroni di casa grazie alla meta Lowe al 13′ trasformata da Byrne, poi Canna accorcia da ...

Italia-Scozia - Sei Nazioni Rugby 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo e gli aggiornamenti in tempo reale : Oggi sabato 17 marzo si disputa Italia-Scozia, ultima partita del Sei Nazioni 2018 di Rugby. Allo Stadio Olimpico di Roma si concluderà il torneo degli azzurri che vanno a caccia della prima vittoria stagionale: servirà un’impresa di fronte al proprio pubblico per evitare l’imbiancata, altro smacco al già certo cucchiaio di legno (riservato all’ultima in classifica). I ragazzi di Conor O’Shea dovranno cercare di chiudere ...

DIRETTA / Scozia Inghilterra Rugby (risultato live 25-13) streaming video e tv : 2°tempo (DMax 6 Nazioni 2018) : DIRETTA Scozia Inghilterra rugby info streaming video e tv, risultato live della partita del 6 Nazioni 2018 a Murrayfield, 3^ giornata (oggi sabato 24 febbraio)(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 19:18:00 GMT)

LIVE Rugby Francia-Italia - cronaca e risultato in tempo reale : crollo italiano : 80 Francia alla ricerca della quarta meta per il bonus 78 META di Minozzi: 34 a 15 e successiva trasformazione di Canna per il 34 a 17 74 Machenaud trasforma: 34 a 10 73 META Bastareaud, 32 a 10, ...

LIVE Rugby Francia-Italia - cronaca e risultato in tempo reale : punizione per i padroni di casa : 36 L'Italia guadagna terreno, Francia forse stanca dopo gli attacchi infruttuosi 34 Cambio: Biagi per Budd 32 Francesi ancora nei ventidue, anche stavolta gli azzurri riescono a liberare Machenaud ...

LIVE Rugby Francia-Italia - cronaca e risultato in tempo reale : Iniziata! : 2 Buon inizio dell'Italia che sembra avere iniziato la gara con il piglio giusto Iniziata! Manca poco ci siamo quasi Ora tocca alla Francia L'Inno della Nazionale Italiana, l'ItalRugby Tra poco gli ...

Firenze - squadra di Rugby soccorsa dalla Polstrada : terzo tempo in autogrill : La Polizia Stradale di Firenze ha soccorso una squadra di rugby under 18 che stava rientrando a casa dopo un match disputato a Firenze. E’ accaduto ieri al team della ‘Romagna Rfc’, ventuno tra giocatori e accompagnatori che, su di un bus, erano diretti a Cesena dopo aver perso contro i pari età dei Medicei. Vicino a Calenzano (Firenze), sull’A/1, il bus ha iniziato a perdere colpi e l’autista ha allertato la ...