Rugby | Challenge Cup 2018 | definite le finaliste Gloucester a valanga | Cardiff di misura

(Di sabato 21 aprile 2018) LaCup diha definito le sue: a contendersi il secondo trofeo continentale per squadre di club saranno gli inglesi deled i gallesi del. L’atto finale si giocherà in campo neutro, allo stadio San Mames di Bilbao, in Spagna, l’11 maggio alle ore 21.00. Nel derby tutto inglese trae Newcastle, a prevalere sono stati i padroni di casa con un netto 33-12. L’equilibrio è durato davvero poco, con ilavanti già 15-5 a metà partita. Al ritorno in campo delle due formazioni la differenza è stata ancor più netta, con gli ospiti capaci di marcare soltanto una meta, mentre ilha staccato il pass per la finalissima con il nettissimo punteggio di 33-12. Nella seconda semifinale i gallesi delhanno battuto dii francesi del Pau, imponendosi per 16-10. Accade tutto, o quasi, nella prima ...