Ronaldo accusa la giudice… per colpa di Messi

Real Madrid-Juventus - l’accusa shock : “ecco cosa ha fatto Cristiano Ronaldo” : Real Madrid-Juventus, accuse contro Cristiano Ronaldo. Non si placano le polemiche dopo la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, ecco le parole da parte dell’ex arbitro Paolo Casarin come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’: “Le squadre italiane sono state le più penalizzate. Il problema però è generale: c’è una mediocrità arbitrale a livello europeo. Oliver si è dimostrato non all’altezza, restando in ...

“Ecco perché abbiamo perso” - le parole choc di Chiellini. Sta diventando virale il video del difensore juventino ripreso dalle telecamere poco prima del rigore maledetto : la frase è un’accusa pesantissima per Cristiano Ronaldo e i suoi. Le immagini parlano chiaro : Se l’altro ieri è stato un giorno epico per il calcio italiano, con un Roma riuscita nell’impresa di rimontare ben 3 gol di differenza con Il Barca, ieri sera è stata una delle notti più oscure. La Juventus, una delle squadre più forti del mondo intero, si è vista negare l’accesso alle semifinali del torneo calcistico più entusiasmante di sempre: la Champions League. Tutto merito (o colpa) di una criticatissima decisione arbitrale, una di ...

Ronaldo accusato di evasione fiscale per 14 - 7 milioni di euro rischia il carcere Video : Un importo insignificante, motivo per cui è finito senza accordo il contenzioso tra il fisco spagnolo e #Cristiano Ronaldo. Secondo indiscrezioni di stampa, il fuoriclasse portoghese avrebbe offerto un 'assegno in bianco' all'amministrazione finanziaria spagnola per chiudere la questione. In realta', secondo ulteriori fonti, non si sarebbe trattato di un assegno in bianco ma di una cifra forfettaria giudicata 'non congrua' dalla controparte, ...