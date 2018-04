Roma | Schick ora c' è | è vivo | meglio tardi che mai

Roma - Schick : 'Finalmente in gol - spero di ripetermi in Champions' : 'Ho aspettato tanto tempo questo gol, ma ho sempre lavorato con la squadra sapendo che prima o poi sarebbe arrivato': così ai microfoni di Premium Sport il Patrik Schick commenta la vittoria della sua Roma in casa della Spal. 'Attorno a me c'è stata tanta pressione - ha aggiunto - l'inizio di questa stagione non è stato come pensavo, complice i ...

Roma - Schick : 'Il gol di Nainggolan? Volevo toccare il pallone - ma...' : Così Patrik Schick ha commentato la vittoria per 3-0 contro la Spal a Sky Sport : 'Questa partita era molto importante per la nostra fiducia. Adesso possiamo preparare la gara di Liverpool con la testa pulita. Dobbiamo essere cattivi a Anfield, dobbiamo avere la giusta ...

La Roma si sbarazza facilmente della Spal : 0-3 il finale - torna al gol Schick : La Cronaca del match I padroni di casa protestano per un contatto in area tra Antenucci e Fazio, l'arbitro Tagliavento lascia proseguire. Dopo la metà della frazione i giallorossi vanno vicini al ...

Serie A - Spal-Roma 0-3 : autorete di Vicari - Nainggolan e Schick - tris per la Champions : FERRARA - Il Liverpool , vicino alla qualificazione in Champions, snobba il campionato , 2-2 con il quasi retrocesso WBA, . La Roma non può permetterselo e a tre giorni dalla sfida di Anfield con i ...

Serie A - Spal-Roma 0-3 : autogol di Vicari - Nainggolan e Schick : ROMA - Se il Liverpool si è fatto rimontare sul 2-2 in trasferta dal West Bromwich fanalino della coda in Premier League e virtualmente retrocesso, la Roma non ha invece fatto sconti alla Spal battuta ...

Roma - Schick segna dopo un anno : ora Di Francesco ha un uomo in più : Prima lo sfiora, poi, quando la maledizione del gol sembra allungarsi di un'altra settimana, Patrick Schick riesce a buttarla finalmente dentro. L'esultanza, dopo quasi un anno di distanza , l'ultimo ...

Spal-Roma 0-3. Autogol di Vicari - raddoppio di Nainggolan - Schick tris : La Roma passeggia e dilaga in Emilia contro una Spal irriconoscibile. Di Francesco ricorrere a un massiccio turnover, fa riposare sei titolari in vista della prima semifinale di Champions contro il ...

Roma très Schick : Vittoria rotonda della Roma che vince 3-0 contro la Spal nell'anticipo della 34esima giornata del campionato di Serie A disputato allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Giallorossi in vantaggio grazie a ...

Campionato di calcio : a Ferrara la Roma passa 3-0 e manda in gol Patrick Schick? : La Roma batte la Spal a Ferrara per 3-0 e difende il terzo posto in classifica in attesa delle altre partite che si giocheranno tra oggi e domani. Di Strootman nel primo tempo, Nainggolan e Schick le reti giallorosse. Importante il gol dell'attaccante ceco, il primo in questa sfortunata prima stagione a Trigoria. Arrivato la scorsa estate dalla Sampdoria come colpo di mercato, quest'anno è stato fuori per ...

La Roma batte la Spal 3-0 Schick : prima rete in campionato : Vittoria netta e convincente della Roma che supera la Spal 3-0. Apre le marcature l'autogol di Vicari nel 1° tempo, mentre nella ripresa arrivano le reti di Nainggolan e Schick, la...

La Roma è SCHICK - l’attaccante può essere l’arma in più : dominio contro la Spal - scatto per il terzo posto [FOTO e VIDEO] : 1/19 LaPresse ...

Spal-Roma 0-3 La Diretta Finalmente Schick : La sfida tra SPAL e Roma apre il programma della 34esima giornata di campionato con l'anticipo delle ore 15 del sabato: i padroni di casa vengono dal pareggio casalingo a reti bianche contro il...

Spal-Roma 0-3 LIVE : raddoppio di Nainggolan - poi Schick [FOTO e VIDEO] : 1/8 LaPresse ...

