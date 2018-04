Roma | Schick | ' Il gol di Nainggolan? Volevo toccare il pallone | ma'

Serie A - Spal- Roma 0-3 : autorete di Vicari - Nainggolan e Schick - tris per la Champions : FERRARA - Il Liverpool , vicino alla qualificazione in Champions , snobba il campionato , 2-2 con il quasi retrocesso WBA, . La Roma non può permetterselo e a tre giorni dalla sfida di Anfield con i ...

Campionato di calcio : a Ferrara la Roma passa 3-0 e manda in gol Patrick Schick? : La Roma batte la Spal a Ferrara per 3-0 e difende il terzo posto in classifica in attesa delle altre partite che si giocheranno tra oggi e domani. Di Strootman nel primo tempo, Nainggolan e Schick le reti giallorosse. Importante il gol dell'attaccante ceco, il primo in questa sfortunata prima stagione a Trigoria. Arrivato la scorsa estate dalla Sampdoria come colpo di mercato, quest'anno è stato fuori per ...