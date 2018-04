Roma Sassi contro tre bus di linea | vetri in frantumi | passeggera ferita

Roma - campo rom : sassi e bottiglie alla polizia/ Prenestino - rivolta nomadi : Salvini - “pronta ruspa pacifica” : rivolta campo rom a Roma Prenestino , in via Gordiani: sassi e bottiglie contro la polizia che inseguiva 4 ladri, difesi da 100 nomadi . Ultime notizie e il commento di Salvini su FB(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:41:00 GMT)

Cronaca di Roma. Sassi ad auto in transito per truffa dello specchietto : Cronaca di Roma – Lanciavano Sassi alle auto in transito e poi intimavano ai conducenti di fermarsi, facendo credere loro di aver urtato e danneggiato... L'articolo Cronaca di Roma. Sassi ad auto in transito per truffa dello specchietto proviene da Roma Daily News.