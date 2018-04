Roma rende la lettura un’abitudine sociale diffusa

Roma : Prendevano a calci e pugni per rapinare - 3 arresti : Roma – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere. Emessa dal Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Nei confronti di tre cittadini di origine romena di 38 anni, 28 anni e 37. Gli stessi sono ritenuti responsabili di aver commesso tre rapine nei primi mesi di quest’anno, due delle quali a Nettuno ed una ad Anzio. Le vittime, ...

Roma - tenta di gettarsi da un palazzo : un poliziotto lo prende al volo : Roma, tenta di gettarsi da un palazzo: un poliziotto lo prende al volo Roma, tenta di gettarsi da un palazzo: un poliziotto lo prende al volo Continua a leggere

Paolo Virzì prende la tessera del Pd : "Ma a Roma che ca..o avete combinato?" : "Il Pd non ha bisogno di buttafuori ma di buttadentro" e "Stiamo facendo opposizione? Ho sentito parlare di orgoglio ma bisogna fare scouting tra i giovani, nelle scuole, lo state facendo?". È il messaggio appassionato che il regista Paolo Virzì lancia al Pd parlando da "curioso, confuso e disorientato" (così si è definito) alla piccola platea di un circolo Romano, quello del Pd Ostiense che conta circa 400 iscritti, ...

Roma - aggredisce un medico e lo prende per il collo : 'Non state curando bene mio figlio' : Non lo stavano seguendo, a suo dire, con attenzione quel figlio di 34 anni affetto da problemi cardiaci e ricoverato per accertamenti all'ospedale Sant'Andrea. E' questo il motivo che ha spinto un ...

Viaggi & Turismo : Air Transat riprende i voli Roma FCO-Toronto dal 14 aprile : Air Transat, la compagnia aerea leader dei Viaggi vacanze in Canada, riprende i voli della stagione estiva: da sabato 14 aprile ripartono i voli diretti da Roma per Toronto. I collegamenti sono con 2 voli a settimana ad aprile, 4 a maggio fino a diventare 6 voli a settimana a partire dal giugno fino al 28 ottobre con comodi orari per i Viaggiatori italiani, a partire da 421€ tutto incluso. Tutte le tariffe sono da intendersi in Classe Economica, ...

Roma - Di Francesco si prende la sua rivincita : 'ho preso tanti schiaffi in vita mia - ma ho reagito sempre' : Oggi a festeggiare la squadra a Trigoria tantissimi tifosi: ' Sono contento, vederli è una grande soddisfazione, è una grande cosa sottolinea il tecnico abruzzese ai microfoni di Sky Sport- fa ...

Champions League - quanto prende in più la Roma se la Juve va fuori col Real : Una gioia infinita per una impresa incredibile. E per quello che vale, tradotto in soldoni, la straordinaria vittoria della Roma sul Barcellona con l'approdo in semifinale. Il titolo dei giallorossi , ...

“Wow Cristina!”. La Parodi super hot a Formentera. Una fuga Romantica in dolce compagnia per la conduttrice di Domenica In che il sole lo prende integrale. Paparazzi sempre in agguato : La stagione di Domenica In prosegue e Cristina Parodi ha vissuto momenti difficili. Insomma questa edizione del programma non è andata benissimo e i dissidi con la sorella Benedetta si sono respirati anche attraverso lo schermo. Non è mistero che il ruolo della co-conduttrice è stato notevolmente ridimensionato e neanche che il contenitore Domenicale più longevo d’Italia ha avuto un notevole calo degli ascolti, tutto a favore della ...

Roma : Prende fuoco un supermercato di Ardea : Roma – Ieri sera verso le 23.30, in Via Marino, è scoppiato un incendio in un supermercato di Ardea. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei Vigili del fuoco di Roma che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio. Evitando così il propagarsi delle fiamme verso il reparto vendita dove si trovavano gli scaffali con le derrate alimentari. Non ci sono persone ferite o intossicati. Al momento il supermercato e’ inagibile. ...

La Roma si arrende al Barcellona 4-1 dopo due autogol : Roma, 5 apr. , askanews, Il Barcellona demolisce la Roma 4-1 e ipoteca il passaggio alle semifinali di Champions League. Risultato pesante che non rispecchia in pieno quello che si è visto in campo, ...

Barcellona-Roma - le pagelle : Gonalons deleterio - Perotti non si arrende : ALISSON 5,5 Mette la manona sui tiri di Suarez, Messi e Rakitic, ma alla fine ne prende quattro. Due glieli fanno i suoi compagni di squadra. Qualche intervento è stranamente saponato . PERES 6 Arriva ...

Lazio - Zingaretti vara patto con M5s e FI nella prima seduta. Centrodestra a pezzi. E Franceschini si prende il Pd Romano : L’operazione larghe intese di Nicola Zingaretti va in porto. Alla prima seduta del Consiglio regionale del Lazio, i voti del Partito Democratico risultano decisivi per eleggere due vicepresidenti d’Aula espressione dei due partiti d’opposizione che hanno assicurato una linea di credito al governatore: Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Non solo. Le assegnazioni dei nuovi incarichi mettono in luce l’accresciuta forza di Dario Franceschini nel Pd ...

L’ex Romanista Mohamed Salah prende il 5% alle presidenziali : Un gol pazzesco non in campo ma in politica. Un milione di voti, pari al 5% degli egiziani. E’ successo

Donadoni rende amara la Pasqua della Roma : amara la Pasqua Romanista. La Roma contro il Bologna non va oltre l’1-1. I giallorossi consentono così alle inseguitrici Inter