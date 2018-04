Roma Campagna informativa su raccolta differenziata tecnologica

Roma no - amianto in campagna Ora è caccia ai colpevoli : È stata identificata e circoscritta la zona, vicino alle rive del Chiusella L'assessore: 'Era pericoloso'.

Fondazione UniVerde - Società Geografica Italiana e Campagna Amica celebrano la Festa degli Alberi al Liceo Cavour di Roma : “Celebrare la Festa degli Alberi significa ricordare alle nuove generazioni, e non solo, l’importanza della tutela dell’ambiente e della biodiversità, attraverso la valorizzazione e la difesa dei patriarchi vegetali, delle foreste e di tutto il patrimonio arboreo. Piantare giovani Alberi è un atto d’amore verso Madre Terra per ristabilire un contatto con la natura e favorire una vera elevazione culturale e delle coscienze. Oggi, in ...

La campagna Romana di quel Diavolo di Ringhio : La campagna romana del Milan è iniziata ieri nel tardo pomeriggio. In quattro giorni la squadra di Gattuso sfiderà Roma e Lazio per allungare la striscia positiva di risultati e prendersi la finale di Coppa Italia. Dalla sera del 27 dicembre, quella della vittoria nel derby con l'Inter, i rossoneri non hanno più perso ma soprattutto hanno blindato la difesa: appena 4 i gol subiti in undici gare, due dei quali non hanno inficiato il successo ...