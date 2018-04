: Omicidio di Macerata, Ris: “Sul corpo di Pamela il Dna di una persona sconosciuta” - LaStampa : Omicidio di Macerata, Ris: “Sul corpo di Pamela il Dna di una persona sconosciuta” - CybFeed : #News #Ris: Dna sconosciuto su corpo di Pamela - HuffPostItalia : Sul corpo di Pamela è stato trovato il Dna di una persona sconosciuta: depositate le perizie dei Ris -

SuldiMastropietro, la 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata, c'è un Dna di una persona che non compare nell'inchiesta. Quattro nigeriani sono accusati di concorso in omicidio, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere:tre sono in carcere, uno è indagato a piede libero. E' quello che emerge da una delle tre perizie depositate dal Ris. Secondo i test tossicologici,avrebbe assunto eroina nei mesi precedenti alla morte, provocata da due coltellate al fegato e non da overdose.(Di sabato 21 aprile 2018)