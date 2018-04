Ricerca sul mesotelioma | il Canada premia giovane oncologa napoletana

Pillola contraccettiva e rischio di tumore al seno : ecco i nuovi risultati secondo una Ricerca Italiana : La Pillola anticoncezionale o Pillola contraccettiva è un farmaco contraccettivo ormonale, impiegato da moltissime donne per la risoluzione di diversi problemi o per prevenire semplicemente il concepimento. secondo alcune indagini statistiche, in tutto il Mondo ricorrerebbero all’assunzione della Pillola anticoncezionale più di 100 milioni di donne. In questi anni si è parlato molto della correlazione dell’utilizzo della Pillola ...

La Bellezza della conoscenza - mostra sulla Ricerca italiana : Il Cnr, in interazione con tutti gli altri enti di ricerca, le università e con i quattro musei della scienza importanti che abbiamo in Italia, ha organizzato questa mostra che vuole portare il ...

Google sembra interessata a Nokia Health e lancia una piattaforma AR per la Ricerca sul cancro : sembra che l'acquisizione di Withings non stia portando i risultati sperati a Nokia che pare intenzionata a cedere la divisione Health. Tra le compagnie interessate ci sarebbe Google che sta espandendo la propria divisione hardware. L'articolo Google sembra interessata a Nokia Health e lancia una piattaforma AR per la ricerca sul cancro proviene da TuttoAndroid.

Ricerca : una mostra sulla lunga strada italiana : Una mostra per raccontare la Ricerca italiana nel mondo, dal Rinascimento ai giorni nostri, nei diversi campi: dall’ambiente allo spazio,dall’alimentazione ai beni culturali e alla salute. Ad inaugurarla, oggi alla Farnesina in occasione della Giornata della Ricerca, e’ stato il ministro del Miur, Valeria Fedeli. La mostra ‘Italia: la bellezza della conoscenza’ e’ promossa e finanziata dalla Direzione Generale ...

"Sconti sulle tasse a chi assume un dottore di Ricerca" : Una legge d'iniziativa popolare per favorire l'occupazione di chi ha conseguito un PhD: bandi dedicati e punteggi più alti nei concorsi pubblici. Ma anche...

Giove. La danza delle tempeste e dei cicloni sul Pianeta Rosso visibile grazie alla Ricerca italiana : Immagini inedite di Giove riprese dalla sonda Juno della Nasa rivelano i dettagli dei cicloni polari e delle tempeste che agitano il gigantesco Pianeta gassoso. Uno spettacolo che tutto il mondo può vedere anche grazie ai ricercatori italiani. Con la Giornata della ricerca italiana nel Mondo si vuole proprio valorizzare il lavoro e i risultati delle nostre ricercatrici e ricercatori nel mondo

Giove. La danza delle tempeste e dei cicloni sul Pianeta Rosso visibili grazie alla Ricerca italiana : Immagini inedite di Giove riprese dalla sonda Juno della Nasa rivelano i dettagli dei cicloni polari e delle tempeste che agitano il gigantesco Pianeta gassoso. Uno spettacolo che tutto il mondo può vedere anche grazie ai ricercatori italiani. Con la Giornata della ricerca italiana nel Mondo si vuole proprio valorizzare il lavoro e i risultati delle nostre ricercatrici e ricercatori nel mondo

Scienza - Pisa : a maggio Casa Leopardi diventa un centro di Ricerca sull’Universo : Un centro di ricerca per indagare come la vita possa originarsi nell’Universo. Il centro nascerà, a maggio, nell’edificio in cui visse Giacomo Leopardi, a Pisa, al numero 19 di via della Faggiola ed è frutto della collaborazione tra la Scuola Normale di Pisa, l’Università Federico II di Napoli e l’Università di Bologna. Il nuovo centro di ricerca intitolato Star, acronimo di Systems and Theories for Astrochemical ...

Siria - le bombe sul centro di Ricerca di Damasco. Il dramma della guerra in diretta sui social network : A una settimana dall’attacco chimico alla città Siriana di Duma, Donald Trump ha ordinato l’attacco al regime di Assad. Si è trattato di una ‘one night operation’, un’operazione unica durata poco più di un’ora, nel corso della quale sono stati colpiti principalmente tre obiettivi: un centro di ricerca scientifica a Damasco, un sito di stoccaggio per armi chimiche a ovest della città di Homs e un importante ...

Google Chrome sta testando suggerimenti di Ricerca basati sulla cronologia dell’utente : Google è ovviamente a conoscenza di quello che gli utenti cercano tramite Chrome ed ora ha deciso di mettere a frutto le informazioni di cui dispone per migliorare l'esperienza di ricerca dei propri utenti: Big G sta testando una feature per proporre suggerimenti di ricerca a tema (query) basati sulla cronologia dell'utente. L'articolo Google Chrome sta testando suggerimenti di ricerca basati sulla cronologia dell’utente proviene da ...

Sla - la festa rock Slanciamoci 2018 per la Ricerca sulle patologie neurologiche e per “ribellarsi alla malattia” : Musica rock e divertimento a sostegno, in particolare, della ricerca contro la Sla. La festa organizzata la sera del 12 aprile dall’associazione no profit Slanciamoci all’Alcatraz di Milano, arrivata alla nona edizione, ha coinvolto oltre 3mila persone. “Siamo molto soddisfatti dell’evento, nonostante la pioggia torrenziale. Sono venuti a sostenere la nostra causa sia i ragazzi delle superiori che gli over 60, tutti uniti ...

Foggia - bufera sull'Unifg. Presunta truffa su progetti di Ricerca del 'Dare' : Da questa mattina sono tuttora in corso le perquisizioni da parte della Guardia di Finanza nel dipartimento del Safe dell'Unifg. Circa 40 agenti sono impegnati nelle indagini nelle sedi di Agraria e ...

Lazio : Arriverà la macchina sperimentale per la Ricerca sulla fusione nucleare! : Sarà posizionato a Frascati il Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla fusione nucleare. La decisione è arrivata dall’ENEA dopo che il sito, alle porte di Roma, ha ottenuto il punteggio più alto tra nove candidati italiani, sulla base di requisiti tecnici, economici e ambientali. Il centro di Frascati potrà quindi ospitare dal prossimo autunno il Divertor Tokamak Test facility. Il centro di ricerca coinvolgerà oltre 1.500 ...

Ricerca : i resti fossili di un raro squalo rivelano nuovi indizi sull’evoluzione climatica e ambientale del Mediterraneo : A Castelnuovo Berardenga, nelle colline senesi, un’equipe di geologi e paleontologi ha rinvenuto un fossile dello squalo Lamna nasus, meglio noto come smeriglio o vitello di mare, il primo mai trovato sul territorio italiano e nell’intera regione mediterranea. La scoperta dei Ricercatori del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa e del Gruppo AVIS Mineralogia Paleontologia Scandicci (GAMPS) è stata pubblicata sulla ...