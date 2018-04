Ratzinger | le dimissioni e il documentario che fa luce sui motivi

ilgiornale

(Di sabato 21 aprile 2018) Unsulledi Josephè stato trasmesso in occasione del novantunesimo compleanno del Papa emerito. Il filmato è andato in onda su TV200 ed è stato presentato anche in Vaticano.Diviene possibile, quindi, pensare che le tesi esposte tramite questa iniziativa siano quelle ufficialmente riconosciute dalla Santa Sede. In questi anni se ne sono dette tante: dal presunto ruolo dei Democratici statunitensi fino allo scandalo Vatileaks. Benedetto XVI ha specificato di essersi dimesso a causa della "Ingravescentem Aetatem", cioè per l'avanzare dell'età e per il conseguente peggioramento delle condizioni di salute. Le voci che si possono ascoltare all'interno di questo "rivelazione" non fanno che confermare quanto asserito dal teologo tedesco il giorno della sua rinuncia.A parlare sono le persone più vicine al pontefice. Il cardinale Christoph ...