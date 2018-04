Questa volta la Picco può regalarsi il gran salto

“Mi ha molestata”. Bufera sulla famosa cantante. E stavolta la verità sembra proprio Questa. A denunciare gli abusi infatti è una donna a lei molto vicina. E adesso per lei si mette malissimo : Tegola per Mariah Carey, dopo il malore dello scorso novembre che l’aveva costretta a cancellare alcune tappe del tour ecco che una nuova e peggiore burrasca è pronta ad abbattersi. L’accusa nei confronti della cantante, idolo dei teenager e regina del Natale, è pesante ed arriva da dentro il suo entourage. Ad attaccarla infatti è la sua ex manager Stella Stolper, che, a quanto riportano i ben informati, sarebbe pronta a trascinarla in ...

“Sto male - devo saltare il concerto”. Per la prima volta in vita sua Jovanotti è costretto ad annullare un live per problemi di salute : “Ordine del dottore - mi dispiace” e pubblica Questa foto su Instagram. Tantissime le parole di conforto dei suoi fan : “Forza Jova - sei tutti noi” : Chi segue Lorenzo in giro per i concerti e sui social lo sa bene che non sta bene, ad annunciarlo proprio lui con una foto che in poche ore ha fatto il giro del web. Eh sì, Jovanotti è costretto (per la prima volta) a sospendere un concerto a causa di un problema di salute. È lo stesso Lorenzo, tramite il suo account Instagram, a dare la notizia ai fan: concerto di Bologna rimandato a causa di un edema alle corde vocali. La prognosi del ...

Inter - secondo bonus fallito : Questa volta con l'aggravante : Dopo la trasferta di Torino, l'Inter spreca anche l'occasione di Bergamo per un sorpasso in zona Champions. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come questa volta i nerazzurri abbiano compiuto un passo indietro anche nel gioco. 'Un secondo sorpasso Champions fallito nel giro di una settimana e la terza gara senza segnare. Con ...

A Ballando con le stelle nessun concorrente viene eliminato (per Questa volta) : Tante le sorprese che Milly Carlucci, la conduttrice del programma Ballando con le stelle, ha riservato al suo pubblico durante la diretta della sesta puntata andata in onda...

Nel derby le maglie di Coppa Italia Questa volta però in bianco - e nero - : A Firenze, nei quarti di finale di Coppa Italia, portò benissimo. Indi per cui, ora ci si prova di nuovo. La Pallacanestro Cantù domenica nel derby contro Milano al PalaBancoDesio , inizio alle 19.15, ...

Roma - ancora un'invasione di cinghiali : Questa volta sono entrati in un condominio : Roma sempre più bestiale: nel filmato si vedono due cinghiali entrare in un condominio. E' successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 aprile, in via Colombini, zona Monte Mario...

Vittorio Sgarbi si candida a ancora sindaco : Questa volta a Sutri - in provincia di Viterbo : ... ho deciso di candidarmi a sindaco di Sutri, che deve rinascere davanti al mondo per l'importanza del suo patrimonio artistico' ha dichiarato Sgarbi, che era già stato sindaco di Salemi in provincia ...

“Squalificata”. Rissa choc all'(altra) Isola. Non è la prima volta che il pubblico assiste a una zuffa come Questa - stavolta - però - le due concorrenti l’hanno fatta grossa. “Si sono strappate i capelli” e la produzione non ha avuto scelta : “Squalifica”. Era già successo all’Isola dei famosi. Parliamo di diversi anni fa e, se seguite il programma, probabilmente non avete dimenticato la lite furibonda che ci fu tra Aida Yespica e Antonella Elia. Tutto era iniziato con una discussione normale, a parole. Poi le due si erano scaldate, soprattutto Antonella Elia che, a un certo punto, mentre Carmen Di Pietro tentava di fare da paciere, è passata alle mani. Colpendo prima Patrizia ...

“Squalificata”. Rissa choc all’Isola. Non è la prima volta che il pubblico assiste a una zuffa come Questa - stavolta - però - le due concorrenti l’hanno fatta grossa. “Si sono strappate i capelli” e la produzione non ha avuto scelta : “Squalifica”. Era già successo all’Isola dei famosi. Parliamo di diversi anni fa e, se seguite il programma, probabilmente non avete dimenticato la lite furibonda che ci fu tra Aida Yespica e Antonella Elia. Tutto era iniziato con una discussione normale, a parole. Poi le due si erano scaldate, soprattutto Antonella Elia che, a un certo punto, mentre Carmen Di Pietro tentava di fare da paciere, è passata alle mani. Colpendo prima Patrizia ...

Questa volta è diverso - ma non in senso positivo! : ... ma non riescono a capire una cosa: le conseguenze del grafico qui sotto mostrano il vero stato dell'economia degli Stati Uniti e perché l'attuale narrativa sulla crescita economica è solo l'ennesimo ...

Atlanta - attacco hacker alle istituzioni. Anche Questa volta si poteva evitare : Il sindaco di Atlanta nell’uovo di Pasqua non ha trovato la soluzione al suo problema. Nessuno dei suoi collaboratori e neAnche un qualsivoglia cittadino di notoria fortuna ha avuto come sorpresa la chiave per decifrare il patrimonio informativo che consente il regolare funzionamento della città e della sua cintura metropolitana (con quasi sei milioni di abitanti). Visto che le feste sono trascorse, spieghiamoci meglio. Da dieci giorni la ...

Finale inaspettato per la Passione di Cristo : Questa volta ad avere la peggio non è Gesù : Le celebrazioni del venerdì Santo, a Nova Hartz (nello stato del Rio grande do Sul), in Brasile, sono risultate piuttosto movimentate. Tutto stava andando bene durante la messa in scena della Passione di Cristo fino a quando un soldato romano è entrato in scena per ferire Gesù Cristo con una lancia. In quel momento, con grande sorpresa di tutti i presenti, un uomo è salito sul palco colpendo il centurione con un elmetto. L’uomo ha poi ...

Juventus-Sassuolo 7-0 - Sassuolo-Napoli 1-1 : Questa volta la squadra di Iachini non si è scansata : Si è giocata una giornata fondamentale valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A, la prima grande sorpresa alle 18, il Napoli non è andato oltre il pareggio nella gara contro il Sassuolo, apre le marcature Politano, poi l’autogol di Rogerio. Partita commovente della squadra di Iachini che si sta giocando le chance di salvezza, oggi importante passo in avanti per l’obiettivo. Il Sassuolo però è la stessa squadra che quasi ...

“Fanno a botte!”. Isola dei Famosi : tensione alle stelle. Sono giorni che Franco Terlizzi litiga con tutti - ma Questa volta ha provocato ‘quello sbagliato’. Amaurys non l’ha presa bene e quello che è successo ha fatto tremare l’Honduras : Animi sempre più agitati all’Isola dei Famosi, qualcuno pensava che andando avanti i rapporti tra i neufraghi sarebbero stati più sereni, ma i fatti dimostrano l’esatto contrario. Il gruppo in questi ultimi giorni ha trovato il nemico pubblico numero uno e il suo nome è Franco Terlizzi. Ultimamente l’ex pugile amico dei vip ha relazioni piuttosto aspre e litigi e incomprensioni Sono all’ordine del giorno. Cose dette e poi negate davanti ...