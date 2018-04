Quel voto decisivo senza «storytelling»

Di Maio - il programma votato online e Quello dopo il voto : il cambio di passo dei 5Stelle : Tra inizio febbraio e i primi di marzo, su una serie di questioni il Movimento ha cambiato passo e assunto posizioni più moderate. Nato, Medio Oriente, Russia, euro, lavoro. La democrazia diretta è stata tradita?

Berlusconi : "Non sta certo al signor Di Maio dirmi Quel che devo fare". Salvini : "Smettetela o si torna al voto" : "Non sta certo al signor Di Maio dire a Berlusconi quel che deve fare: è un compito che spetta agli elettori. Io ho il dovere di rappresentare 5 milioni di cittadini che mi hanno confermato la loro fiducia, che credono nella nostra esperienza nei nostri valori e nei nostri programmi. Forza Italia va avanti unita e compatta intorno al suo leader, come è unito il centrodestra su un progetto politico e un programma con il quale ci ...

«Amici» - le novità del serale : il regolamento - il televoto. Tutto Quello che c'è da sapere : La commissione esterna È composta dai sei grandi artisti , Alessandra Amoroso, Heather Parisi, Marco Bocci, Giulia Michelini, Ermal Meta e Simona Ventura, : sono personaggi del mondo dello spettacolo ...

REDDITO DI CITTADINANZA/ L'imbroglio di M5s e Quel Sud condannato al voto di scambio : A Bari si sono viste file agli sportelli dei Caf del Comune di persone che chiedevano i moduli per avere il REDDITO di CITTADINANZA, promesso da M5s. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 06:02:00 GMT)M5S NON FA PAURA/ L'inseguimento di Marchionne e Boccia al carro dei vincitori, di S. LucianoTURCHIA vs ENI/ La saggezza nella "ritirata" della Saipem 12000 e le ipocrisie su Erdogan, di S. Luciano

'Penso al seQuel di Chiamami col tuo nome. Il voto? Uno schiaffo alla politica del narcisismo' : Reduce dal trionfo internazionale, Luca Guadagnino rimane comunque ancorato alle sue radici ed ha le idee ben chiare su quanto rappresentato dai risultati delle Politiche italiane. Dice a La Stampa: ...

Berlusconi : Unico voto utile oggi è Quello per noi : Berlusconi: Non votare per noi significherebbe paralisi, stallo e rapido ritorno alle urne Roma – Silvio Berlusconi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. “Faccio appello... L'articolo Berlusconi: Unico voto utile oggi è quello per noi su Roma Daily News.

Il voto è un gioco - anche Quello utile : Le elezioni sono alle porte, lo senti nell'aria. Nelle scuole stanno già arrivando paraventi e scatoloni; su Facebook si ricomincia a parlare di " voto utile ". Ancora. Sì, ma stavolta non è come ...

Grasso : "Il voto utile è Quello a Leu" : 14.14 "Il jobs act non è un provvedimento di sinistra,ma un provvedimento sinistro". Così Pietro Grasso,leader di Leu a una iniziativa elettorale a Perugia."Ha determinato precarietà, un lavoro che non dà speranze di futuro ai giovani". "Il voto utile è il voto dato alla sinistra, a Liberi e Uguali perché darà voce a chi vuole vedere rappresentati i propri desideri,i propri sogni,ma anche quelli che sono i propri diritti".E ancora" sul fronte ...

Politiche 2018 - Presidente Pietro Grasso a Perugia - il voto utile è Quello dato a Liberi Uguali [FOTO] : ... presso l'hotel Michelangelo per un incontro su crisi aree industriale, lavoro e multinazionali, economia circolare.

Un voto e un impegno contro la violenza sulle donne con ActionAid : "Lascia il segno - Quello giusto!" : Solo in Italia, nel 2016, sono state uccise 149 donne. Almeno una volta nella vita, una donna su tre in tutto il mondo ha subito violenza fisica o sessuale. Si tratta di un fenomeno strutturale e trasversale a tutti i paesi e a...