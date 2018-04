Quattro giovani vercellesi feriti in un maxi incidente a Torino

Incidente stradale a Carrara - morti Quattro giovani : L'auto su cui viaggiavano le vittime è finita contro una cancellata. Tutti e 5 sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo

Massa - auto si ribalta contro cancellata : Quattro giovani morti - due avevano accettato un passaggio : quattro giovani sono morti in un incidente drammatico nella notte: un'auto si è ribaltata ed è finita a forte velocità contro il cancello di uno stabilimento balneare....

Auto si ribalta - morti Quattro giovani : E' di quattro morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto stanotte intorno alle 3 sul lungomare di levante, in viale Da Verrazzano, a Marina di Carrara , Massa Carrara, . Per cause ...

Carrara - auto contro cancellata : Quattro giovani morti - un altro è gravissimo : Strage nella notte: un'auto è finita a forte velocità contro una cancellata e quattro giovani sono morti a Carrara , Massa Carrara, , un quinto è rimasto ferito in modo grave, ma non sarebbe in ...

Incidente stradale a Carrara - morti Quattro giovani : Incidente stradale a Carrara, morti quattro giovani L’auto su cui viaggiavano le vittime è finita contro una cancellata. Tutti e 5 sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo Continua a leggere

Incidente stradale a Marina di Carrara : morti Quattro giovani : Incidente stradale a Marina di Carrara: morti quattro giovani Lo schianto è avvenuto intorno alle 3.45 della notte. Ferita una quinta persona. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto si sarebbe ribaltata e poi sarebbe finita contro una cancellata Parole chiave: ...

Massa - auto si ribalta contro cancellata : Quattro giovani morti - un altro è gravissimo : Incidente drammatico nella notte: un'auto si è ribaltata ed è finita a forte velocità contro un cancello. Drammatico il bilancio, con quattro giovani morti, tra i quali due...

Incidente stradale a Marina di Carrara : morti Quattro giovani - : Lo schianto è avvenuto intorno alle 3.45 della notte. Ferita una quinta persona. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto si sarebbe ribaltata e poi sarebbe finita contro una cancellata

Incidente stradale a Carrara : morti Quattro giovani - un quinto è ferito : quattro giovani sono morti in un Incidente stradale avvenuto nella notte a Carrara , Massa Carrara, mentre un quinto è rimasto ferito in modo grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. I cinque sono ...

Carrara - auto contro cancellata : Quattro giovani morti - un altro è gravissimo : Strage nella notte: un'auto è finita a forte velocità contro una cancellata e quattro giovani sono morti a Carrara (Massa Carrara), un quinto è rimasto ferito in modo grave,...

Massa - auto contro cancellata : Quattro giovani morti - un altro è gravissimo : Strage nella notte: auto finisce a forte velocità contro un cancello: quattro i giovani morti, due le donne. L'incidente è avvenuto a Carrara , Massa Carrara, : un quinto giovane è rimasto ferito in ...