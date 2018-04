Quanto conosci le sigle dei cartoni animati?

wired

: ?? Pensi di sapere tutto sui recenti tour dell'#ASRoma negli Stati Uniti? ???? Partecipa al nostro quiz! ??… - OfficialASRoma : ?? Pensi di sapere tutto sui recenti tour dell'#ASRoma negli Stati Uniti? ???? Partecipa al nostro quiz! ??… -

(Di sabato 21 aprile 2018) Qualcuno ha avuto Goldrake, altri i Pokémon, ma l’unica certezza è che siamo tutti cresciuti a pane e. Pomeriggi interi dopo la scuola passati a nutrire le nostre fantasie con un mondo immaginario che, alla fine, ci è rimasto dentro. Ma non solo, perché se è vero che le poesie imparate a scuola – salvo eccezioni – le abbiamo tutte dimenticate, non si può certo dire lo stesso delledei. Non ci credete? Provate a misurarvi con il nostro quiz:ledei? Wired.