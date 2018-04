Pullman a fuoco sulla A10 | galleria chiusa | 12 chilometri di coda

Pullman studenti a fuoco in galleria A10 : tragedia sfiorata : Paura per un gruppo di circa 30 studenti di Senigallia in gita scolastica. Il Pullman sul quale viaggiavano ha preso fuoco in una galleria dell' A10 , tra Savona e Spotorno , in direzione Ventimiglia.

Terrore sull'A10. A fuoco Pullman di studenti in gita : due intossicati - galleria chiusa : Paura per un gruppo di circa 30 studenti di Senigallia in gita scolastica. Il pullman sul quale viaggiavano ha preso fuoco in una galleria dell'A10, tra Savona e Spotorno, in direzione...

Terrore sull'A10. A fuoco Pullman di studenti in gita : due intossicati - autostrada in tilt : Paura per un gruppo di circa 30 studenti di Senigallia in gita scolastica. Il pullman sul quale viaggiavano ha preso fuoco in una galleria dell'A10, tra Savona e Spotorno, in direzione...

Liguria - Pullman a fuoco sulla A10. Sfiorata tragedia per 48 studenti : tragedia Sfiorata sull'A10 dove un autobus turistico ha preso fuoco questa mattina sulla Genova-Ventimiglia, nel tratto tra Savona e Spotorno. A bordo del pullman, che era diretto a Nizza, si trovavano 48 studenti e cinque accompagnatori provenienti da Senigallia (Marche). Le cause dell'incendio non sono ancora chiare. Le fiamme sono divampate quando il bus si trovava in una galleria.I ragazzi sono stati fatti scendere dall'autobus e sono ...

Pullman a fuoco in galleria sulla A10 : code fino a 18 Km in Liguria - disagi fino a lunedì : La società autostrade ha invitato ad evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario per raggiungere la riviera ligure di Ponente.Continua a leggere