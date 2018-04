Prossimo alla conferma iPhone SE 2 | più vicino del previsto | con queste caratteristiche

Il ministro Carlo Calenda strizza l'occhio a Lufthansa per la vendita di Alitalia ma passa la palla al Prossimo governo : C'è un'offerta per Alitalia che piace al governo italiano ed è quella di Lufthansa, ma la cessione dell'ex compagnia di bandiera sarà compito del nuovo esecutivo. Ad illustrare la linea è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che in un'intervista al Tg1 spiega: "La proposta maggiormente migliorativa è quella di Lufthansa, c'è un miglioramento sia per quanto riguarda il mantenimento delle ...

Ciclismo : Matteo Moschetti - il nuovo fenomeno italiano. Dall’anno Prossimo alla Trek-Segafredo : Per un’Italia del Ciclismo che resta appesa al suo fuoriclasse, Vincenzo Nibali, ancora capace di imprese incredibili come quella di vincere la Milano-Sanremo, c’è anche un’Italia giovane che cresce ed è pronta a sbocciare nel mondo professionistico. È il caso di Matteo Moschetti, nuovo fenomeno per le due ruote in chiave tricolore: appena 21enne (classe 1996), è approdato quest’anno alla nuova squadra Continental ...

260.000 romani comprano solo cibo Prossimo alla scadenza : 260 mila romani comprano solo cibo prossimo alla scadenza perché in sconto, oltre 370 mila mettono l’auto in folle in discesa per usare meno carburante.... L'articolo 260.000 romani comprano solo cibo prossimo alla scadenza proviene da Roma Daily News.

Prossimo turno Serie A - 30giornata : orari delle partite. Quando si gioca dopo la pausa? In campo alla vigilia di Pasqua. Le date ed il ... : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e su Mediaset Premium, diretta streaming su Sky Go e su Premium Player. SABATO 31 MARZO: 12.30 Bologna-Roma 15.00 Inter-Verona 15.00 ...

Prossimo turno Serie A - 30^ giornata : orari delle partite. Quando si gioca dopo la pausa? In campo alla vigilia di Pasqua. Le date ed il palinsesto tv (31 marzo) : Il Prossimo turno della Serie A 2018 di calcio si disputerà integralmente sabato 31 marzo, vigilia di Pasqua. Il campionato si ferma infatti per due settimane: prevista la pausa per le Nazionali, l‘Italia affronterà l’Inghilterra e l’Argentina in amichevole. La 30^ giornata della Serie A si svolgerà tutta in giorno, ma in formato spezzatino: si incomincia con il lunch match tra Bologna e Roma si chiude con il big match tra ...

Cina - nuova era alla Banca centrale. Le sfide per il Prossimo governatore : Tre lustri di prudente , e astuta, politica monetaria con il marchio del governatore Zhou Xiaochuan peseranno non poco sulle spalle del suo successore alla guida della Banca centrale cinese. Il nome ...

Matteo Salvini alla scrutatrice : 'Arrivederci all'anno Prossimo' : Matteo Salvini dopo il voto al seggio saluta una scrutatrice con una battuta , o possibile previsione, : 'Arrivederci, ci vediamo l'anno prossimo'.

Dare valore alla vita delle persone affette da Malattia Rara - ecco l’obiettivo della XI Giornata che si celebra il Prossimo 28 febbraio : Arrivata quest’anno alla undicesima edizione, la Giornata delle Malattie Rare si celebra il prossimo 28 febbraio. Anche quest’anno la Giornata si concentra su tema della Ricerca e sul ruolo proattivo dei pazienti in questo campo. La ricerca scientifica, infatti, è fondamentale per migliorare la vita delle persone, fornendo loro risposte e soluzioni, sia dal punto di vista delle cure disponibili sia da quello di una migliore assistenza. La ...

Dalla nautica un manifesto per il Prossimo governo : Roma, 26 feb. – (AdnKronos) – E’ stato lanciato da Assilea, Assomarinas, Assonat-Confcommercio, Confarca e UCINA Confindustria nautica a tutti i candidati alla leadership di governo alle prossime elezioni. A promuoverlo – si sottolinea in una nota – “guardando al futuro del settore e dei suoi occupati, le cinque associazioni di categoria che si sono principalmente confrontate con il governo e il Parlamento per ...

Cultura - per il Prossimo triennio finanziamenti a pioggia : +79%. E 300mila euro vanno alla fondazione di Bazoli : Oltre 300mila euro in tre anni alla fondazione Giorgio Cini di Venezia, presieduta dal banchiere Giovanni Bazoli e forte di soci sostenitori del calibro di Eni, Intesa San Paolo, Assicurazioni Generali e fondazione Cariplo, che nel triennio precedente si era dovuta accontentare di 140mila euro. Altri 125mila euro alla fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma nel cui cda siedono, tra gli altri, Gianni Letta, Luigi Abete e Franco ...

Retroscena Inter - il Prossimo colpo di mercato potrebbe arrivare dalla Juventus : Il rinnovo di Asamoah con la Juventus tarda ad arrivare e da più parti prende piede l’ipotesi che tale accordo non arriverà mai. Sì perchè l’arrivo in bianconero di Spinazzola nella prossima stagione potrebbe chiudere definitivamente le porte al terzino ghanese, libero dunque di lasciare il club a parametro zero. Nelle ultime ore in ambienti di mercato si vocifera di un Pastorello, agente del calciatore, molto attivo su più fronti. ...