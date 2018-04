Prof bullizzato | perquisiti i 6 indagati

Professore bullizzato all'Itc Carrara - perquisite le case degli studenti indagati : Lucca, 21 aprile 2018 - Perquisizioni e sequestri nell'ambito dell'inchiesta seguita all'episodio di bullismo in classe che si è registrato in un istituto tecnico di Lucca . L'attività investigativa è ...

Professore bullizzato : sequestrati abiti - casco e cellulari ai sei studenti indagati per l'aggressione : Tutti e sei gli studenti, sia i quattro aggressori sia i due giovani che facevano i filmati, sono accusati di concorso nei reati di violenza privata e minacce, in quanto ritenuti responsabili di "un'azione complessivamente volta e preordinata a umiliare e dileggiare il Professore"

Prof bullizzato - il ministro Fedeli : 'Non ammettere a scrutini studenti coinvolti' : 'Serve una linea rigorosa e l'attuazione delle sanzioni già previste: di fronte ai fatti di Lucca e di Velletri i ragazzi vanno sospesi, il consiglio d'Istituto deve valutare la gravità dei fatti, che ...

Prof bullizzato - spuntano caschi e spazzatura : Cartoni della spazzatura svuotati sulla cattedra, insulti, parolacce: spunta un nuovo video di bullismo nei confronti del Professore dell'istituto tecnico 'Carrara' di Lucca. Lo stesso Prof ...

Lucca - tutte le domande che farei al Prof bullizzato : “prof, non mi faccia incazzare, non mi faccia incazzare”. A urlare davanti alla cattedra è un ragazzo di un istituto tecnico di Lucca. Davanti a lui c’è il suo insegnante 64enne di italiano e storia. Il primo urla, il secondo sta zitto. Il primo è in piedi, il secondo seduto dietro la cattedra. Quando il ragazzo alza la voce, abbassa gli occhi sul tablet. A quel punto lo studente urla ancora di più, provoca ancora di più, mettendo le mani sul ...

