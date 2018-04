Prof bullizzato - perquisiti i 6 indagati : Roma, 21 apr. – La Polizia di Lucca, su delega del capo della Procura dei minori di Firenze, Antonio Sangermano, ha eseguito, ieri, le perquisizioni disposte nei confronti di sei studenti di 15 anni dell’istituto tecnico commerciale “Francesco Carrara” di Lucca, responsabili della condotta “violenta e derisoria” tenuta il 10 aprile scorso ai danni di un Professore di italiano e storia, 64 anni, e filmata dai ...

Prof bullizzato in classe - l’ira del ministro : “Non ammettere a scrutini studenti coinvolti” : Sui casi nelle scuole di Velletri e Lucca interviene ora il ministro dell’Istruzione che sceglie la linea dura: “Vanno sospesi e sanzionati anche i ragazzi che hanno girato il video e che hanno guardato quanto avveniva in classe".Continua a leggere

Prof bullizzato - spuntano caschi e spazzatura : Cartoni della spazzatura svuotati sulla cattedra, insulti, parolacce: spunta un nuovo video di bullismo nei confronti del Professore dell'istituto tecnico 'Carrara' di Lucca. Lo stesso Prof ...

Lucca - tutte le domande che farei al Prof bullizzato : “prof, non mi faccia incazzare, non mi faccia incazzare”. A urlare davanti alla cattedra è un ragazzo di un istituto tecnico di Lucca. Davanti a lui c’è il suo insegnante 64enne di italiano e storia. Il primo urla, il secondo sta zitto. Il primo è in piedi, il secondo seduto dietro la cattedra. Quando il ragazzo alza la voce, abbassa gli occhi sul tablet. A quel punto lo studente urla ancora di più, provoca ancora di più, mettendo le mani sul ...

Lucca - Professore bullizzato da alunni : nuovi video/ ITC Carrara : bestemmie e testate come Zidane-Materazzi : Lucca, professore bullizzato dagli alunni all'Itc di Carrara: spuntano nuovi video tra insulti, bestemmie e testate in stile Zidane-Materazzi. Tre studenti minorenni indagati(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 10:24:00 GMT)

Prof bullizzato A LUCCA : TRE ALUNNI INDAGATI/ Video - lo sdegno della politica - Lega "siamo all'assurdo" : PROF BULLIZZATO da alunno in una scuola di LUCCA: “In ginocchio e mi metta sei, qui comando io!”. Il Video diventa virale: convocato consiglio di classe straordinario.(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:34:00 GMT)