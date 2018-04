Precompilata 2018 | boom di accessi nei primi 4 giorni | +60% | oltre un milione on line

Dichiarazione Precompilata 2018/ Il Modello 730 online sul sito dell’Agenzia delle Entrate con la compilazione : La Dichiarazione dei redditi precompilata 2018 è da oggi disponibile sull’apposito sito dell’Agenzia delle Entrate. La novità della compilazione assistita(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 11:14:00 GMT)

Precompilata 2018 al via - inseriti 1 miliardo di dati : novità e scadenze : La Precompilata 2018 sarà disponibile online, sul sito di Agenzia delle Entrate, a partire dal 16 aprile. Si tratta del primo atto che dà il via alla nuova stagione della dichiarazione dei redditi e che fa registrare , rispetto allo scorso anno, ulteriori novità che dovrebbero facilitare il compito dei contribuenti. Sfiorano infatti la cifra di 1 miliardo i dati utilizzati quest’anno dall’amministrazione finanziaria per compilare i modelli per ...

Precompilata 2018 : «Tanti dati in più - quasi un miliardo». Dagli asili allo Spid - tutte le novità : Fisco, al via la 'stagione' delle dichiarazioni dei redditi: da lunedì prossimo, 16 aprile, si potrà visualizzare via web la propria dichiarazione Precompilata , e il modello sarà disponibile sia per ...

Dichiarazione Precompilata 2018 : proroga al 9 marzo - ma non per tutti : Per l'invio dati per l’elaborazione della Dichiarazione precompilata 2018, gli asili nido, gli amministratori di condominio e gli enti e casse con finalità assistenziali avranno tempo fino al 9 marzo, anziché...