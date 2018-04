Porteremo la Scala ad Al Jem Anche così si aiuta la democrazia tunisina

huffingtonpost

(Di sabato 21 aprile 2018) "Fare diplomazia èportare per una settimana l'Opera italiana in Tunisia. Perché ciò significa lanciare un segnale forte che tocca l'immaginario collettivo. E chea consolidare il processo democratico in un Paese così cruciale per noi". A parlare è Lorenzo Fanara, neo ambasciatore italiano in Tunisia. L'HP lo ha intervistato in occasione della consegna dei premi agli imprenditori italiani che si sono maggiormente contraddistinti nel fare impresa nel Paese nordafricano, costruendo opportunità di lavoro e dando speranza a un popolo giovane e alla sua giovane, nata sull'onda della "rivoluzione jasmine", sette anni fa.L'ambasciatore Fanara è giustamente orgoglioso del lavoro fatto dal "sistema Italia" in Tunisia, un sistema che ha saputo tenere assieme pubblico e privato, progetti finanziati dalla nostra Cooperazione ...