Ponti di primavera | per il 25 aprile 800mila scelgono l' agriturismo

Ponti di primavera - per viaggiare ecco app che compara i trasporti : Roma, 20 apr. , askanews, L'estate è ancora lontana ma la voglia di partire e di concedersi una pausa è già tanta. I Ponti del 25 aprile e del primo maggio e il clima primaverile rappresentano una ...

Milioni di italiani in viaggio per i Ponti di primavera. Ma la pioggia è in agguato : Federalberghi: 8 Milioni si muoveranno per la festa della Liberazione e per il ponte del Primo maggio. Il presidente Bocca: «Italia con gioia di vivere, malgrado le difficoltà»

Ponti di primavera - Coldiretti : 800mila a tavola in agriturismo : Sono 800mila gli italiani e gli stranieri che hanno scelto di sedersi a tavola in agriturismo durante il lungo ponte del 25 aprile per cogliere l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città senza rinunciare alla comodità garantita dall’ospitalità delle aziende di campagna. E’ quanto emerge da una stima della Coldiretti sulla base delle prenotazioni ricevute dalle aziende di Campagna Amica in occasione della Festa della ...

Ponti di primavera - Assoturismo Confesercenti : previste 4 - 3 milioni di presenze : "Serve più sostegno al settore da parte della politica, a partire dalla promozione e dalla leva fiscale".

Meteo 25 aprile e 1 maggio - arriva “Apollo”. Ecco cosa ci dobbiamo aspettare per i festivi di primavera - Ponti compresi. Qualcuno sorride - qualcuno no… : Finalmente si inizia a intravedere l’alta pressione. Nel corso dei prossimi giorni di aprile un campo anticiclonico che gli esperti del Meteo.it hanno chiamato Apollo (come il Dio del Sole), posizionato su tutta l’Africa settentrionale, inizierà a muoversi verso l’Europa. Un lembo di esso dal Marocco salirà verso la Penisola iberica e raggiungerà presto la Francia e la Germania, un altro lembo salirà dalla Libia verso la ...