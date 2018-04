Ponte primo maggio | l' Italia è in stallo e il Parlamento va in vacanza

Arriva Apollo - temperature fino a 30° : le previsioni fino al Ponte del Primo Maggio : L'anticiclone Apollo ha già conquistato le regioni settentrionali e ora gradualmente invaderà quelle centrali, ma con più difficoltà quelle meridionali. Il team del sito www.iLMeteo.it annuncia un...

Ponte del Primo Maggio in arrivo : ecco le scuole che faranno il week end lungo : Ponte del Primo Maggio in arrivo: ecco le scuole che faranno il week end lungo Nel calendario scolastico è stata prevista in alcuni casi anche la chiusura di lunedì 30 aprile Continua a leggere

Ponte del primo maggio - scuole chiuse già dal 30 aprile. E con lo sciopero si fa festa fino al 4 maggio : Ponte del primo maggio per le scuole. Aprile è un mese difficile per gli studenti: gli esami si avvicinano e, tra Invalsi e simulazioni di maturità, in tanti sperano in uno...

Ponte del primo maggio - scuole chiuse già dal 30 aprile. E con lo sciopero si fa festa fino al 4 maggio : Ponte del primo maggio per le scuole. Aprile è un mese difficile per gli studenti: gli esami si avvicinano e, tra Invalsi e simulazioni di maturità, in tanti sperano in uno...