Ponte del 1 maggio | lo scherzo del meteo | in arrivo il ribaltone

Previsioni Meteo per il Ponte del 25 Aprile - sarà una “Festa della Liberazione” dal sapore di Ferragosto : super caldo come in piena estate in tutt’Italia : 1/5 ...

Turismo - Federalberghi : 8 milioni in viaggio per il 25 aprile e 7 milioni per Ponte del 1° maggio : “I ponti di Primavera sono un bel banco di prova nella prospettiva di una stagione che corre verso l’estate: se queste sono le premesse, il desiderio di viaggio e l’effettivo movimento di viaggiatori andrebbe incentivato con tutti gli strumenti possibili. Il nostro è un Paese che sembra dimostrare la gioia di vivere, malgrado le innegabili difficoltà ed il clima di incertezza”. E’ il commento a caldo di Bernabò Bocca, presidente di ...

Arriva Apollo - temperature fino a 30° : le previsioni fino al Ponte del Primo Maggio : L'anticiclone Apollo ha già conquistato le regioni settentrionali e ora gradualmente invaderà quelle centrali, ma con più difficoltà quelle meridionali. Il team del sito www.iLMeteo.it annuncia un...

Celli : sopralluogo su Ponte dell’Osa dopo grossa voragine : Celli: zona interdetta al traffico da 5 aprile Roma – Di seguito le parole della capogruppo della Lista Civica #RomaTornaRoma in Assemblea Capitolina, Svetlana Celli. “Mercoledi’ 18 aprile alle 18, insieme alla collega Valeria Baglio del PD, ai cittadini del Municipio VI ed ai comitati di quartiere, effettuerò un sopralluogo in Via Prenestina 1815. In corrispondenza del ponte sul fosso dell’Osa, dove il 5 aprile si è ...

'Vespa Color Days' a Pontedera : Piaggio festeggia i 50 anni della Vespa Primavera : ... accompagnati proprio dalle persone che ogni giorno sono impegnate nella costruzione di un vero e proprio mito su due ruote, ambasciatore dello stile italiano nel mondo. Il nuovo Museo Piaggio, che ...

"Pronti - partenza... Estate" : sole e caldo fino al Ponte del 25 aprile : Il tempo volge al bello, dopo un aprile caratterizzato da maltempo e tanta pioggia. Anticiclone in rinforzo e impennata termica con punte di oltre 25-26 gradi anche al Nord. Ancora qualche temporale fino a giovedì al...

Ponte del Primo Maggio in arrivo : ecco le scuole che faranno il week end lungo : Ponte del Primo Maggio in arrivo: ecco le scuole che faranno il week end lungo Nel calendario scolastico è stata prevista in alcuni casi anche la chiusura di lunedì 30 aprile Continua a leggere

Ponte del primo maggio - scuole chiuse già dal 30 aprile. E con lo sciopero si fa festa fino al 4 maggio : Ponte del primo maggio per le scuole. Aprile è un mese difficile per gli studenti: gli esami si avvicinano e, tra Invalsi e simulazioni di maturità, in tanti sperano in uno...

Lo sciopero è furbetto : per insegnanti e bidelli maxi Ponte di 10 giorni : Si attrezzino i genitori senza un piano B: straordinari alle baby sitter o nonni da richiamare all'ordine perché quest'anno il calendario dei ponti, uniti ad un sapiente piano di scioperi, rischia di lasciare a casa gli scolari per dieci sontuosi giorni; da mercoledì 25 aprile fino a venerdì 4 maggio. Altro che vacanze di Pasqua, quelle sono passate in un lampo, in fondo una settimana scivola via in fretta; invece, con lo sciopero dei docenti e ...

Le sagre del Ponte di aprile : protagonista il vino : Le sagre del ponte di aprile: protagonista il vino Tante manifestazioni enologiche in programma in tutta Italia, ma ci sono anche eventi nella natura, giochi e sport. Gli appuntamenti dal 21 al 25 aprile. Continua a leggere

Con il Ponte dell'1 maggio - scuole chiuse dal 30 aprile (ma lo stop potrebbe durare fino al 4) : Gli studenti che iniziano già a spuntare i giorni sul calendario in attesa delle vacanze estive con l'arrivo del primo maggio potranno iniziare a rallegrarsi. Le scuole, infatti, potrebbero restar chiuse anche il 30 aprile, consentendo una lunga vacanza post weekend. Con lo sciopero dei docenti e del personale Ata proclamato dall'Anief, il sindacato dei precari, previsto per il 2 e il 3 maggio prossimi, lo stop potrebbe prolungarsi fino ...

Danni alla salute di chi fa il Ponte del 1° maggio : Danni alla salute di chi fa il ponte del 1° maggio – Crollano i ponti delle autostrade, non crollano mai i ponti tra una festa e l’altra, a beneficio di quei lavoratori che possono permetterselo. Il 1° maggio cade di martedì, quindi lunedì 30 aprile San ponte Martire. I sindacati degli statali, categoria che riesce spesso a non farsi detrarre le giornate di sciopero dalla busta paga, hanno pensato bene di proclamare uno sciopero per il 2 e ...

Prato Nevoso (Cuneo) : neve abbondante - apertura straordinaria nel Ponte del 25 aprile : Grazie alla neve ancora abbondante, è stata annunciata l’apertura straordinaria del comprensorio sciistico di Prato Nevoso (Cuneo) nel ponte del 25 aprile: da sabato 21 a mercoledì 25 gli impianti resteranno aperti 7 ore al giorno, dalle 8 alle 15. Oggi lo spessore sulle piste di Prato Nevoso va da 180 a 250 cm. L'articolo Prato Nevoso (Cuneo): neve abbondante, apertura straordinaria nel ponte del 25 aprile sembra essere il primo su Meteo ...