Plastica | una prima vittoria ' In Italia solo sacchetti bio'

Ambiente : Bio-on lancia una nuova linea di ingredienti cosmetici per la protezione solare basati su bioPlastica biodegradabile : Bio-on è orgogliosa di presentare una nuova linea di ingredienti cosmetici per la protezione solare basati sulla rivoluzionaria bioplastica, naturale e biodegradabile al 100%. I nuovi prodotti fanno parte della famiglia minerv bio cosmetics, micropolveri in bioplastica presentate nella primavera 2017 e progettate per cosmetici che rispettano l’Ambiente e la salute. La novità di oggi è una serie di SPF (Sun Protection Factor) ...

Una balena spiaggiata in Spagna è morta perché aveva mangiato troppa Plastica : Una balena che era stata trovata spiaggiata in Spagna lo scorso febbraio è morta perché aveva mangiato troppa plastica. Nel suo stomaco sono stati trovati circa 30 chili di plastica, spazzatura che probabilmente era stata inghiottita dalla balena in mare

Pacifico l isola di Plastica è sempre più enorme. 'Una massa di spazzatura grande tre volte la Francia' : Il resto è una quota dei 320 milioni di tonnellate di questo materiale prodotti ogni anno nel mondo. Uno di questi frammenti , una cassetta per le bottiglie d'acqua, ha ancora stampigliato l'anno di ...