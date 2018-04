Plastica in mare | il progetto pilota per ridurla parte da Livorno

Pescatori-spazzini per salvare il mare dalla Plastica : parte il progetto "Arcipelago pulito" : Il mare è la principale fonte di cibo per più di un miliardo di persone e fornisce lavoro a milioni di persone in tutto il mondo. Proteggerne l'integrità, e dunque la biodiversità, per molti aspetti ...

Toscana - 20 kg al giorno di Plastica in mare : al via ‘Arcipelago pulito’ : Poco prima delle una del pomeriggio, diciotto miglia al largo di Livorno, un’ora abbondante di viaggio ad andatura sostenuta, i pescatori dell’Anastasia tirano su la penultima rete della battuta di pesca iniziata a mezzanotte. A babordo c’è la Gorgona, a tribordo l’isola di Capraia. Sul ponte del peschereccio sventola la bandiera del progetto ‘Arcipelago pulito’. E tra sanpietri e sugarelli, scampi, qualche ...

Via Plastica dal mare con eco-bracciale : ANSA, - ROMA, 15 APR - Via la plastica dal mare: e per sensibilizzare il pubblico al rispetto dell'oceano, un braccialetto in plastica riciclata, il cui ricavato finanzierà attività legate al recupero ...

Troppa Plastica in mare. E troppe tasse sulla nautica : Una scelta sbagliata perché in questo comparto lavorano tantissime famiglie italiane con artigiani di alto livello, tra i massimi esperti al mondo". Il Prefetto della Spezia Lucio Antonio Garufi ha ...

Mutamenti del clima spingono i vigneti in alto e al Nord; Soldini : 'E' emergenza - ora basta Plastica in mare'; A Napoli torna Energymed - ... : ... nel bacino del fiume Congo, le più grandi del mondo nel loro genere con una superficie pari a quella del Regno Unito. La 'dichiarazione di Brazzaville', così si chiama l'accordo, incoraggia una ...

Ambiente - Marevivo : “Torino rinunci alle cannucce di Plastica” : Da Torino arrivano le prime adesioni alla campagna lanciata da Marevivo #Ecocannucce #Strawfree che sul capoluogo piemontese ha collaborato in sinergia con l’Associazione Culturale Laboratorio Zip + nell’ambito del progetto “Salottino Urbano” diffondendo l’appello #rinunciaAllaCannuccia. “Torino si e’ dimostrata una citta’ molto attenta. Grazie alla collaborazione con Laboratorio Zip + – ...

Oceani di Plastica e di ghiaccio : un viaggio attraverso racconti e proposte per salvare il mare : L’inquinamento marino da plastiche e microplastiche è una delle gravi emergenze che affliggono tutti i mari del mondo, fino a toccare un habitat estremo come l’Artico. Giovedì 29 marzo all’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Edificio U6, Aula Magna – Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano) navigatori Oceanici, scienziati, giuristi, imprenditori, giornalisti e scrittori affronteranno in modo multidisciplinare e concreto i diversi aspetti ...

Il Mediterraneo? Un mare di Plastica! : Il mare nostrum, se fosse uno stato, sarebbe il quarto in Europa a produrre economia. E contiene 'ben il 10% della biodiversità'.

Anche il Mediterraneo sta diventando un mare di Plastica : In ogni chilometro cubo di acqua del mare nostrum si trovano fino a centinaia di chilogrammi di rifiuti plastici, a loro volta vettori di altri inquinanti

Plastica in mare - cosa succede : Una bottiglia di Plastica abbandonata in mare impiega 450 anni per degradarsi; un bicchiere di Plastica ne richiede 50 e una busta tra i 10 e i 20. In attesa di fare luce sul mistero dei dischetti di Plastica che stanno letteralmente invadendo le coste tirreniche, dalla Campania alla Toscana, quello che è certo è che, se non verranno raccolti e recuperati tutti, potrebbero rimanere nell’ecosistema per molti anni, tanti quanti ne richiede ...

Dischetti di Plastica in mare - Punta Campanella : “Segnalate gli avvistamenti” : Centinaia di avvistamenti nel tirreno centrale, tra Lazio e Campania. Migliaia di Dischetti di plastica sono comparsi nei giorni scorsi lungo i litorali del centrosud. Un fenomeno misterioso che ha in parte allarmato ambientalisti ed esperti. Pochi gli avvistamenti in costiera, per ora. Ma intanto il Parco Marino di Punta Campanella è pronto a monitorare la situazione e invita tutti a segnalare eventuali avvistamenti attraverso il ...

Bali : video shock mostra un sommozzatore nuotare in un “mare di Plastica” : L’inquinamento ambientale è uno dei problemi più preoccupanti che i principali governi del mondo devono affrontare per impedire che l’azione scellerata dell’uomo distrugga il pianeta più di quanto già fatto, e se da un lato il problema che si continua ad affrontare è legato alle emissioni di gas inquinanti, un altro aspetto preoccupante riguarda l’inquinamento dei mari. Un problema di cui si è già parlato in molte ...

Mare di Plastica - l’immersione al largo di Bali lascia di stucco il sommozzatore. Che pubblica il video sui social : Lancia l’allarme attraverso i suoi profili social, Rich Horner, dopo un’immersione a sud dell’isola di Bali, Indonesia. Più che tra i pesci, nelle acqua al largo di Manta Point ha nuotato in un Mare di plastica. Nel video che ha postato su Facebook e Youtube, Horner nuota letteralmente in mezzo ai rifiuti. L’indomani qualcuno ha comunicato a Horner che i rifiuti non c’erano più, che la corrente li aveva portati ...

Il video del sub che nuota in un mare di Plastica - nelle acque di Bali - : Il video postato da un sub britannico, girato nelle acque dell'isola Nusa Penida , vicino alla più famosa Bali , in Indonesia, sta facendo il giro del mondo per lo scenario subacqueo inquietante che è stato ripreso: l'uomo si è trovato letteralmente a nuotare in uno sporco mare di plastica. "Qualche sacchetto di plastica, bottiglie di plastica, ...