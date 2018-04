: #News #Perù,bus fuori strada: morti 2 turisti - CybFeed : #News #Perù,bus fuori strada: morti 2 turisti - franatopos : RT @TerminiTv: Siete mai stati su un bus in Perù? Vi ci portiamo, per sentire un pezzo rap e per parlare di sopravvivenza urbana https://t.… - Radiondarossa : RT @TerminiTv: Siete mai stati su un bus in Perù? Vi ci portiamo, per sentire un pezzo rap e per parlare di sopravvivenza urbana https://t.… -

Duetedeschi, sonoe almeno altri 10 sono rimasti feriti in un incidentele che ha coinvolto il minibus sul quale stavano viaggiando. L'automezzo è finito in un burrone sulle Ande, mentre era diretto nella città di Chivay. Secondo le prime informazioni il bus è andatoin una curva in discesa. I tedeschi deceduti sono due uomini.(Di sabato 21 aprile 2018)