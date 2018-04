Per Di Maio giro al Fuorisalone di Milan

Governo - CuPerlo (Pd) : “Accordo con M5S? Se Di Maio ci vede come la Lega è dura” : “Ascolto Di Maio che ripete o io o nessuno, subito dopo aggiunge che è pronto a un accordo o con la Lega o con il Pd e a questo punto dire questa e quella pari sono non è la premessa migliore per una riflessione comune che non vedo all’orizzonte”. Gianni Cuperlo in un incontro avvenuto stamattina a Milano ha detto la sua sul possibile accordo con il M5S. Cuperlo si è poi soffermato sulla sentenza della trattativa Stato-Mafia. ...

Di Maio riapre alla Lega : "Possiamo fare un buon lavoro Per il Paese" : Affare chiuso tra Lega e Movimento 5 Stelle. Stando alle parole di Di Maio non si direbbe. 'Credo fortemente nel fatto che con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per questo Paese - ...

Luigi Di Maio - il retroscena di Augusto Minzolini : 'Così Silvio Berlusconi ha scoPerto il suo bluff' : 'Ha trattenuto l'ira per 12 ore', Silvio Berlusconi , e poi ha sbottato contro i grillini buoni solo per 'pulire i cessi a Mediaset'. Una uscita violentissima, inaudita, soprattutto perché giunta nel ...

Salvini : adesso mani libere Per il governo con Di Maio : Le pratiche di divorzio sono cominciate. Ma Matteo Salvini non vuole essere lui quello che rompe il sodalizio con Berlusconi, non intende finire 'massacrato' e bollato come 'il traditore'. 'Chi sta ...

Governo - le consultazioni frenano il M5S : Salvini suPera Di Maio in popolarità : D'altronde il Movimento ha un elettorato assai articolato per provenienza politica, come abbiamo più volte detto, e qualunque scelta di Governo, tanto più di alleanza, crea necessariamente scontenti. ...

A Salvini-Di Maio 48 ore Per trattare - lunedì Mattarella decide : Roma, 20 apr. , askanews, Due giorni di trattative serrate, in particolare fra Cinque Stelle e Lega e poi lunedì tornerà a suonare la campanella del Quirinale e Sergio Mattarella tirerà le somme e ...

Il delirio del parroco di Di Maio : "Lo benedico Per il veto a Berlusconi" : Ora sul veto di Luigi Di Maio , incaponitosi nel suo 'no' a un governo con Silvio Berlusconi, arriva pure la 'benedizione' del suo parroco. Don Peppino Gambardella, parroco di Nola e Pomigliano D'Arco,...

Il delirio del parroco di Di Maio : "Lo benedico Per il veto a Berlusconi" : Ora sul veto di Luigi Di Maio, incaponitosi nel suo "no" a un governo con Silvio Berlusconi, arriva pure la "benedizione" del suo parroco. Don Peppino Gambardella, parroco di Nola e Pomigliano D'Arco, si è schierato apertamente con il leader del M5S. E per farlo non risparmia parole d'odio nei confronti di Silvio Berlusconi "Di Maio ha fatto bene a mettere il veto su Berlusconi", ha detto a Un giorno da pecora, si Rai Radio 1, "Se dobbiamo ...

Matteo Salvini contatta Luigi Di Maio. Dopo gli insulti di Berlusconi trattativa riaPerta : Dopo il patatrac di ieri, Luigi Di Maio ha esitato un attimo quando sul display dello smartphone è comparso il nome di Matteo Salvini. Poi ha deciso di rispondere ai messaggi. Un confronto molto prudente, soprattutto da parte del capo politico M5s. Perché Dopo che il segretario della Lega aveva venduto la pelle dell'orso Berlusconi senza aver fatto i conti con l'interessato, la diffidenza è molta. "Serve un atto pubblico di ...

Governo - Gasparri : “Di Maio e Fico? Personaggi da archiviare. Tra qualche anno non ce ne sarà più traccia” : “M5s? Hanno un atteggiamento irrealistico, perché i numeri non gli consentono queste posizioni. E sono offensivi con il centrodestra”. Sono le parole del senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ospite di Ecg Regione, su Radio Cusano Campus. E spiega: “I 5 Stelle rappresentano il 32%, manca il 68% al loro consenso. E sono offensivi, perché la frase ‘noi potremmo sopportare l’appoggio esterno di Forza Italia e di Fratelli ...

Governo : Fornaro (Leu) - tempo scaduto Per Di Maio e Salvini : Roma, 20 apr. (AdnKronos) – “Il tempo è scaduto, come sta finendo la pazienza degli italiani”. Lo dichiara il presidente del gruppo di ‘Liberi e Uguali’ alla Camera Federico Fornaro. ‘In queste settimane ‘ aggiunge Fornaro – abbiamo rivisto l’intero campionario di riti e furbizie della vecchia politica. Se Di Maio e Salvini sono in grado di formare un Governo lo facciano e in fretta, perché ...

Marco Travaglio oltre il ridicolo - il titolo sul Fatto : 'Sceneggiata di Salvini'. Pronto a tutto Per difendere Luigi Di Maio : E nel pezzo di pagina 2 del Fatto di oggi, venerdì 20 aprile, quello di cronaca politica, il titolo proposto è il seguente: ' Nuova sceneggiata di Salvini che fa infuriare B. e il Colle '. La ...

'Per essere Batman devi vincere le elezioni' - Meloni a Di Maio - : Roma, 20 apr. , askanews, Consultazioni e canzoni: la presidente di Fratelli d'Italia ha scelto questa forma di comunicazione, stamattina, su Facebook, per replicare al capo politico del Movimento 5 ...

E ora a chi tocca? Fico - Salvini e Di Maio : tre nomi e tre scenari Per uscire dall'impasse : Luigi Di Maio , che in politica estera ha più prudentemente riportato il Movimento dentro l'alleanza Nato, tenderebbe a rifiutare un suo coinvolgimento in questa fase esplorativa per il timore di ...