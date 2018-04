Pd | Sala | Renzi? Indecifrabile | non lo sento da un po’

Piogge torrenziali in Tanzania : inondazioni a Dar es Salaam - almeno 14 morti : Pesanti inondazioni hanno colpito la capitale economica della Tanzania, Dar es Salaam: al momento il bilancio è di almeno 14 morti, ha reso noto in conferenza stampa il capo della polizia municipale Lazaro Mambosasa. A causa delle Piogge torrenziali le autorità hanno disposto la chiusura di tutte le scuole e hanno invitato le famiglie a evacuare le zone colpite. L'articolo Piogge torrenziali in Tanzania: inondazioni a Dar es Salaam, almeno 14 ...

DIREZIONE PD DELRIO PER IL POST-RENZI/ Diretta video - “mai con Lega e M5s” : nuovo partito con Beppe Sala? : DIREZIONE Pd, la Diretta dopo le dimissioni di Renzi: video, possibili candidati segretario verso l'Assemblea Nazionale. Relazione a Martina, DELRIO per il POST-RENZI? "Mai con Lega e M5s"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:16:00 GMT)

La minoranza Pd : Renzi non ha i numeri Sala : «Io leader? Fino al 2021 a Milano» : Veleni, sospetti, candidati: lunedì, in Direzione, il Pd rischia la conta. E nel «parlamentino» cala il numero dei Renziani. Delrio smentisce di voler correre per la segreteria

Crisi Pd - Sala contro Renzi : “Ha governato con Verdini e ora parla di inciuci? Boschi sottosegretaria fu una provocazione” : Doveva allargare, evitare la “provocazione per gli elettori di sinistra” di promuovere Maria Elena Boschi a sottosegretaria, allargare invece di circondarsi di “poche persone”. E poi, dopo aver governato con Denis Verdini, parlare di caminetti e inciuci. L’ultima spallata di Beppe Sala a Matteo Renzi è una lunga disamina degli errori dell’ex segretario del Partito Democratico. Non ha mai risparmiato critiche e ...

Crisi Pd - Sala contro Renzi : “Ha governato con Verdini e ora parla di inciuci? Boschi sottosegretaria una provocazione” : Doveva allargare, evitare la “provocazione per gli elettori di sinistra” di promuovere Maria Elena Boschi a sottosegretaria, allargare invece di circondarsi di “poche persone”. E poi, dopo aver governato con Denis Verdini, parlare di caminetti e inciuci. L’ultima spallata di Beppe Sala a Matteo Renzi è una lunga disamina degli errori dell’ex segretario del Partito Democratico. Non ha mai risparmiato critiche e ...

Pd - Sala boccia l'ipotesi primarie. E critica Renzi : "Conferenza stampa ambigua" : Il sindaco di Milano, Beppe Sala , si inserisce nel dibattito sul futuro del Partito democratico. Il succo del suo discorso è questo: no ad alleanze con altri partiti, bisogna stare all'opposizione e ...

Pd - Sala boccia l'ipotesi primarie. E critica Renzi : Conferenza stampa ambigua : Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si inserisce nel dibattito sul futuro del Partito democratico. Il succo del suo discorso è questo: no ad alleanze con altri partiti, bisogna stare all’opposizione e ricostruire il partito. In un'intervista su Radio Rai 1 Sala osserva che "è il momento di stare all’opposizione, non alleiamoci con nessuno". E chiarisce: "Non ho la tessera del Pd, ma sono un ...

Per Sala 'Renzi ha dato - passiamo oltre. Pd all'opposizione - M5S e Lega si facciano il loro governo' : "Matteo Renzi ha fatto la sua parte, ora si passi oltre. Che non vuol dire che la politica italiana passerà oltre Renzi, ma che in questo momento il Pd deve essere affidato ad altri". La pensa così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che a margine dell'inaugurazione di Tempo di ...

Giuseppe Sala : "Renzi ha dato - passiamo oltre. Pd all'opposizione - M5S e Lega si facciano il loro governo" : "Matteo Renzi ha fatto la sua parte, ora si passi oltre. Che non vuol dire che la politica italiana passerà oltre Renzi, ma che in questo momento il Pd deve essere affidato ad altri". La pensa così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che a margine dell'inaugurazione di Tempo di Libri risponde anche a chi gli chiede se Paolo Gentiloni possa essere l'uomo giusto per ripartire. "Gentiloni – osserva Sala - ha dimostrato di avere ...

E Sala archivia Renzi : Ha fatto il suo - avanti : Beppe Sala "archivia" Matteo Renzi. Dopo il clamoroso flop del Pd alle urne, il sindaco di Milano invita, senza usare giri di parole, il segretario Dem a fare un passo indietro netto e deciso: "Lo dico senza ambiguità, credo che le dimissioni di Matteo Renzi debbano essere più chiare. Non trovo saggio che debba essere Renzi a governare questo passaggio così delicato. Che tra l’altro prevede le elezioni di ...

Crisi Pd - Sala : “Renzi si faccia da parte con chiarezza. Futuro della sinistra? Serve un modello Milano” : Prima del voto i continui distinguo, dopo la batosta ecco il de profundis: il sindaco di Milano Beppe Sala considera definitivamente archiviata l’esperienza di Matteo Renzi alla guida del Pd. “ha fatto la sua parte, si passi oltre” ha detto il primo cittadino del capoluogo lombardo, a margine dell’inaugurazione di Tempo di Libri. “Il punto è trovare delle persone che abbiano la capacità di collaborare. Però nessuno è ...

Elezioni : Sala - dimissioni Renzi attese - alcuni passaggi discorso non chiari : Milano, 5 mar. , AdnKronos, 'Le dimissioni erano attese visto come si erano messe le cose. Sulle modalità adesso riflettiamo. alcuni passaggi del suo discorso non sono chiari neanche a me'. Lo afferma ...

Elezioni : Sala - dimissioni Renzi attese - alcuni passaggi discorso non chiari : Milano, 5 mar. (AdnKronos) – “Le dimissioni erano attese visto come si erano messe le cose. Sulle modalità adesso riflettiamo. alcuni passaggi del suo discorso non sono chiari neanche a me”. Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al comitato elettorale di Giorgio Gori a Milano. L'articolo Elezioni: Sala, dimissioni Renzi attese, alcuni passaggi discorso non chiari sembra essere il primo su Meteo Web.