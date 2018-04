PARMA CARPI Streaming video e diretta tv | i protagonisti attesi | probabili formazioni

PARMA -CARPI : Orario Diretta TV - Streaming - Formazioni : Dove vedere in tv o in Streaming la partita PARMA-CARPI . Orario , a che ora inizia, Diretta tv e Diretta Streaming della partita PARMA-CARPI Serie B. PARMA-CARPI Diretta Streaming live: dove, quando, a che ora, Formazioni PARMA-CARPI : Orario Diretta TV e Diretta | Serie B Oggi 37 giornata Il 37° turno di Serie B inizia sabato […]

Probabili Formazioni PARMA-Carpi Serie B 21-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Parma-Carpi, 37^ Giornata Serie B, ore 15:00. D’Aversa conferma l’11 che ha sconfitto l’Ascoli, mentre per Calabro un solo cambio in mediana. Il secondo posto dista soltanto due punti e per il Parma questa è un’occasione da non perdere. Dopo la sconfitta dell’andata c’è aria di riscatto al Tardini, dove gli uomini di D’Aversa ospiteranno il Carpi alle ore 15:00 di domani. ...