Pallanuoto | Eurolega 2018 | Kinef Campione d’Europa Terza l’Orizzonte Catania

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania-Kirishi 13-14. Le etnee si fermano in semifinale : In Russia si infrange sul più bello il sogno del Catania nelle semifinali dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le etnee cedono alle campionesse in carica e padrone di casa del Kirishi per 13-14 al termine di una partita tiratissima, che sembrava persa dalle siciliane, le quali poi hanno tentato il tutto per tutto sfiorando un’epica rimonta. Le russe, domani alle ore 13.00, affronteranno le iberiche del Sabadell nella finalissima, ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania all’assalto della Final Four - Roberta Bianconi per la personale rivincita : Dopo quattro anni Catania ritorna sul palcoscenico più importante dell’Europa della Pallanuoto femminile: a Kirishi, in Russia, tra domani e sabato si disputerà (per il secondo anno consecutivo) la Final Four di Eurolega. Detentrici del trofeo sono proprio le padrone di casa del Kinef Kirishi, che lo scorso anno hanno battuto nell’atto Finale le elleniche dell’Olympiacos, eliminate anche quest’anno proprio dalle russe nei ...

Pallanuoto femminile - Final Four Eurolega 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : ... Esp, -UVSE BUDAPEST , Hun, ore 18.00 EKIPE ORIZZONTE , Ita, -KINEF KIRISHI , Rus, Sabato 21 aprile Finali ore 11.30 Finale 3° posto ore 13.00 Finalissima in streaming su len.tv

Pallanuoto femminile - Final Four Eurolega 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo la Final Four del Trofeo LEN, che ha visto Padova chiudere al quarto posto, ora tocca a Catania tentare il colpaccio a Kirishi, in Russia, nella Final Four dell’Eurolega di Pallanuoto femminile. Nel massimo torneo continentale per club, le etnee affronteranno in semiFinale le padrone di casa del Kirishi, alle 18.00 italiane di venerdì 20 aprile. Nell’altra semiFinale, che si giocherà nella stessa giornata, alle 16.30 italiane ...

Pallanuoto femminile - sorteggiati gli accoppiamenti delle Final Four di Eurolega e Trofeo LEN. Sfortunate Padova e Catania : Non sono state molto fortunate le squadre italiane nel sorteggio degli accoppiamenti delle Final Four delle due competizioni europee di Pallanuoto femminile che si svolgeranno ad aprile: sia il Catania in Eurolega che il Padova nel Trofeo LEN hanno pescato quelle che sulla carta erano le formazioni più forti del lotto. Nella Final Four di Eurolega, che si terrà a Kirishi, in Russia, la compagine etnea ha pizzicato proprio la formazione di casa, ...

Pallanuoto femminile - decise le sedi delle Final Four di Eurolega e Trofeo LEN. Catania e Padova giocheranno in trasferta : La LEN, massimo organismo europeo del nuoto, ha ufficializzato le sedi delle Final Four delle competizioni continentali per club di Pallanuoto femminile che si terranno nel mese prossimo. L’ultimo atto dell’Eurolega si terrà il 20 e 21 aprile, mentre l’atto conclusivo del Trofeo LEN si disputerà il 13 e 14 aprile. Per quanto riguarda il massimo torneo europeo, le quattro squadre qualificate sono Kinef Kirishi (Russia), Ekipe ...

Pallanuoto - Eurolega 2018 : Orizzonte Catania alla Final Four con tanta fatica - eliminata la Plebiscito Padova : Una su due: solo una compagine italiana vola alla Final Four di Eurolega per quanto riguarda la Pallanuoto femminile. Si sono disputati oggi, infatti, gli incontri riguardanti il ritorno dei quarti di Finale: ce l’ha fatta, sudando sette camicie, la capolista dell’A1 Ekipe Orizzonte Catania che si è imposta solo dopo i rigori con il Dunaujvaros. Niente da fare invece per le campionesse italiane del Plebiscito Padova, uscite sconfitte ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : nell’andata dei quarti di finale Budapest-Padova 7-7. Tutto rinviato alla gara di ritorno : Finisce con un prezioso pareggio in trasferta per Padova l’andata dei quarti di finale dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: la formazione patavina impatta sul 7-7 in casa delle magiare del Budapest e rimanda ogni discorso qualificazione alla gara di ritorno, in programma a fine marzo. gara sempre in equilibrio: nella prima frazione magiare avanti con Steffens, pari di Queirolo. Il botta e risposta prosegue nel secondo periodo, con ...