Pallanuoto | A1 2018 | risultati e classifica della 22ma giornata Si ferma la Sport

Pallanuoto femminile - A1 2018 : risultati e classifica della 16ma giornata. Vincono Plebiscito Padova e SIS Roma : Sedicesima giornata per il campionato femminile di A1 di Pallanuoto: tre i match in acqua oggi, visto l’anticipo del mercoledì che ha visto protagonista L’Ekipe Orizzonte Catania, capolista e impegnata in mattinata nell’Eurolega. Vittorie fondamentali per conquistare seconda e terza piazza per Plebiscito Padova e SIS Roma che sfruttano lo stop del Milano e, a due turni dal termine della regular season, sembrano vicinissime a ...

Pallanuoto - Eurolega 2018 : Kinef Campione d’Europa. Terza l’Orizzonte Catania : Resta in terra russa l’Eurolega di Pallanuoto femminile: il Kinef Kirishi fa doppietta e replica il titolo vinto lo scorso anno trionfando in finale ai rigori per 13-12 con le spagnole del Sabadell. Partita davvero equilibrata quella dell’ultimo atto: le russe provano a fare la voce grossa nella prima parte di gara, ma le iberiche non si danno per vinte e proprio sul finale trovano il pari. Ai rigori però non c’è storia: le ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la 22^ giornata. Continua la sfida a distanza per il secondo posto tra Brescia e Sport Management : Andrà in scena tutta nella stessa giornata, anche se non in contemporanea, la 22ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile: sabato 21 aprile, tra le 15.00 e le 19.30, si disputeranno le sette sfide che andranno a delineare ancor di più la classifica in vista della post season. La situazione di classifica più interessante riguarda certamente la lotta per il secondo posto, che vede coinvolte Brescia e Sport Management, appaiate a quota 57, ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania-Kirishi 13-14. Le etnee si fermano in semifinale : In Russia si infrange sul più bello il sogno del Catania nelle semifinali dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le etnee cedono alle campionesse in carica e padrone di casa del Kirishi per 13-14 al termine di una partita tiratissima, che sembrava persa dalle siciliane, le quali poi hanno tentato il tutto per tutto sfiorando un’epica rimonta. Le russe, domani alle ore 13.00, affronteranno le iberiche del Sabadell nella finalissima, ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : la 16^ giornata. Padova-Rapallo per il secondo posto - Roma in agguato : La 16ma giornata del campionato italiano di Serie A1 di Pallanuoto femminile vedrà disputarsi sabato 21 alle ore 15.00 tre sole partite, in virtù dell’anticipo giocato mercoledì tra Catania e Milano, vinto dalle etnee per 16-6, e concesso per permettere alla formazione siciliana di disputare la Final Four di Eurolega. In questo turno riposa il Bogliasco, matematicamente certo di accedere alla Final Six che assegna il titolo. Queste tre ...

FOTO – Europei Pallanuoto 2018 : svelate le medaglie della manifestazione continentale a Barcellona : A Barcellona sono state svelate le medaglie per i prossimi Europei di Pallanuoto, che saranno al via dal prossimo 14 luglio nello splendido scenario della Piscina Picornell ovviamente sia per quanto riguarda gli uomini che le donne. Davvero bellissime, con un particolare che richiama all’acqua ed un altro invece che ispirato alla palla: sono state create dal designer Javier Abad. “Sono molto orgoglioso del risultato. Il design ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : non omologato il risultato di Catania-Lazio. Gara da ripetere : Un risultato della 21ma giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile non è stato omologato: si tratta di quello riguardante la sfida tra Catania e Lazio, terminata 14-10 in favore degli etnei, che aveva permesso alla formazione siciliana di scavalcare in classifica proprio i capitolini. La società Lazio Nuoto però aveva presentato reclamo avverso l’omologazione del risultato, ed oggi i giudici sportivi nazionali della ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania all’assalto della Final Four - Roberta Bianconi per la personale rivincita : Dopo quattro anni Catania ritorna sul palcoscenico più importante dell’Europa della Pallanuoto femminile: a Kirishi, in Russia, tra domani e sabato si disputerà (per il secondo anno consecutivo) la Final Four di Eurolega. Detentrici del trofeo sono proprio le padrone di casa del Kinef Kirishi, che lo scorso anno hanno battuto nell’atto Finale le elleniche dell’Olympiacos, eliminate anche quest’anno proprio dalle russe nei ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2018 : Catania all’assalto della Final Four - Roberta Bianconi per la personale rivincita : Dopo quattro anni Catania ritorna sul palcoscenico più importante dell’Europa della Pallanuoto femminile: a Kirishi, in Russia, tra domani e sabato si disputerà (per il secondo anno consecutivo) la Final Four di Eurolega. Detentrici del trofeo sono proprio le padrone di casa del Kinef Kirishi, che lo scorso anno hanno battuto nell’atto Finale le elleniche dell’Olympiacos, eliminate anche quest’anno proprio dalle russe nei ...

Pallanuoto - Euro Cup 2018 : si infrange in finale il sogno della BPM Sport Management. Fa festa il Ferencvaros : Il sogno si è spezzato in finale: dopo la sconfitta per 8-9 dell’andata, la BPM Sport Management perde anche a Busto Arsizio per 5-8 contro i magiari del Ferencvaros, che si confermano detentori del trofeo, e vede svanire la conquista del secondo torneo Europeo per club di Pallanuoto maschile. Un avvio da incubo ed uno sforzo immane per rientrare hanno pregiudicato l’esito della sfida. In acqua la formazione italiana sembra sentire ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Olympiacos-Brescia 13-6. I lombardi non possono nulla in Grecia : Niente da fare per il Brescia in Grecia: nella dodicesima giornata della Champions League di Pallanuoto maschile i lombardi sono stati sconfitti, nettamente e senza appello, dall’Olympiacos per 13-6, con la formazione ellenica sempre più al comando del girone in solitaria a due gare dal termine. Mattatore della gara è stato Konstantinos Genidounias, autore di ben sei reti, delle quali tre soltanto nel primo quarto, chiuso sul 4-2, che ha ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco dominante a Bucarest con la Steaua : Vittoria doveva essere e vittoria è stata, senza particolari patemi. Una Pro Recco non al top della forma (si sono visti tanti errori durante il match), sbanca Bucarest battendo nel dodicesimo turno della fase a gironi di Champions League i padroni di casa della Steaua per 13-6. L’obiettivo successo nel raggruppamento B ormai è davvero vicino. Primi due quarti molto equilibrati, con i rumeni che sono riusciti a tener testa ad un ...

Pallanuoto femminile - A1 2018 : L’Ekipe Orizzonte Catania domina l’anticipo della 16ma giornata con Milano : Anticipo per la 16ma giornata del campionato di Pallanuoto femminile: è andato in scena a Catania lo scontro tra la capolista Orizzonte e una delle inseguitrici, la Kally Milano. Non c’è stata veramente storia nella sfida odierna: le siciliano hanno fatto prevalere la loro classe andandosi a prendere la vittoria per 16-6 (erano addirittura in vantaggio per 6-0 dopo il primo tempo). L’EKIPE Orizzonte-KALLY NC Milano 16-6 L’EKIPE ...

Pallanuoto - finale di ritorno Euro Cup 2018 : Sport Management - l’impresa è ad un gol! Busto Arsizio deve essere una bolgia! : Un appuntamento storico: bastano queste tre parole per definire la gara che attende in quel di Busto Arsizio domani alle ore 19.00 la BPM Sport Management, chiamata a rimontare l’8-9 subito a Budapest dai magiari del Ferencvaros nel primo atto della finale di Euro Cup, la seconda competizione Europea per club di Pallanuoto maschile. Andiamo a rivivere il film del torneo. Si tratta di una lunga marcia iniziata a fine settembre, nella quale ...